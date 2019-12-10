ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مؤلف ممالك النار: النجاح الكبير للمسلسل كان حلما .. فيديو

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 09:47 م
صدى البلد
Advertisements
محمود محسن
أكد محمد سليمان عبد الملك مؤلف مسلسل "ممالك النار" أن نجاح المسلسل كان كبيرا مؤكدا أن هذا النجاح كان حلما كبيرا بالنسبة له.

وأضاف مؤلف مسلسل ممالك النار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أن الإستعانة بخبرات اجنبية في العمل ساهم في إخراج هذا العمل بشكل قريب من المواصفات الفنية العالمية.

وتابع مؤلف مسلسل ممالك النار أن هناك بعض المنتجين أكدوا قبل بداية المسلسل بأن الجمهور يريد الأعمال الخفيفة لنجاح أي عمل فني منوها إلى أن نجاح مسلسل ممالك النار قد خالف توقعاتهم.

وأشار مؤلف مسلسل ممالك النار أن المسلسل ليس موجه سياسيا ضد أي فئة فهو في النهاية عمل فني قد يكون له مؤيد أو معارض.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد عرض الحلقة الثانية.. مسلسل ممالك النار يتصدر جوجل

بعد نجاحه في تجسيد سليم الأول بـ ممالك النار.. الطفل معتز هشام يتصدر جوجل

فيديو جراف| تعرف على كاتب مسلسل ممالك النار وأبرز أعماله

فيديوجراف| تعرف على مخرج مسلسل ممالك النار

ما هو سر هجوم الإعلام التركي على مسلسل #ممالك_النار

14 حلقة .. تعرف علي موعد الحلقة الأخيرة من ممالك النار

ترشيحاتنا

تعرضت لهجوم حاد| فيفي عبده تثير الجدل بسبب رقصها أمام منزلها

أحمد موسى: قطر تبتعد عن الصف العربي وتنحاز لـ الإرهاب

لا تعي ما تقوله .. إعلامية كويتية تهاجم شيرين عبد الوهاب

جالسة على سرير .. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا بالأسود

بمثابة سموم.. خالد الجندي يحذر الآباء من ثلاثة أمور في تربية الأبناء.. فيديو

اعترافات قاتلة طفليها بالدقهلية: زهقت من الجواز وكان لازم اتطلق فقررت اتخلص منهم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

داليا مصطفى في ضيافة صدى البلد.. صور

هنتعشى ايه النهاردة .. عجة بطاطس وسلطة خضراوات وتارت بالجيلي

بعد رينو ونيسان وفورد وسوزوكي .. فيات fiat تعلن تخفيض أسعارها