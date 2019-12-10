مؤلف ممالك النار: النجاح الكبير للمسلسل كان حلما .. فيديو

أكد محمد سليمان عبد الملك مؤلف مسلسل "ممالك النار" أن نجاح المسلسل كان كبيرا مؤكدا أن هذا النجاح كان حلما كبيرا بالنسبة له.



وأضاف مؤلف مسلسل ممالك النار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أن الإستعانة بخبرات اجنبية في العمل ساهم في إخراج هذا العمل بشكل قريب من المواصفات الفنية العالمية.



وتابع مؤلف مسلسل ممالك النار أن هناك بعض المنتجين أكدوا قبل بداية المسلسل بأن الجمهور يريد الأعمال الخفيفة لنجاح أي عمل فني منوها إلى أن نجاح مسلسل ممالك النار قد خالف توقعاتهم.



وأشار مؤلف مسلسل ممالك النار أن المسلسل ليس موجه سياسيا ضد أي فئة فهو في النهاية عمل فني قد يكون له مؤيد أو معارض.