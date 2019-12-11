بعد واقعة «كفر الدوار».. مطالب برلمانية بحظر ارتداء النقاب في مصر.. آمنة نصير: الدين لم يأمرنا بالنقاب.. وتشريعية النواب: ملف شائك

«كفر الدوار» كلمة السر.. حظر ارتداء النقاب في مصر مطلب أزهري أمام البرلمان

آمنة نصير: فرضية النقاب مُنافِ للتعاليم الإسلامية

غادة عجمي: حجم الجريمة زاد باستخدام النقاب

وكيل تشريعية البرلمان: لم يصلنا أي مشروع لحظر النقاب





فجّرت قضية تعيين فنانة تشكيلية منتقبة مديرًا لقصر ثقافة كفر الدوار عاصفة جديدة من الجدل حول ارتداء النقاب، ما بين السماح به في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية كما هو الحال الآن، أو حظره على غرار بعض الدول التي عمدت لاتخاذ هذا القرار.





وعلى الرغم من تعقيب الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، بقوله: «إن تعيين سيدة منتقبة مديرًا لقصر ثقافة كفر الدوار "ليس صحيحًا"، ولكنها كانت تقوم بتسيير أعمال مدير قصر ثقافة كفر الدوار بصفة مؤقتة لحين اختيار مدير جديد»، لكن القضية لاقت جدلا واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي لتصل الى البرلمان.





نائبة أزهرية تطالب بحظره





الدكتورة آمنة نصير، أستاذ فلسفة العقيدة بجامعة الأزهر وعضو مجلس النواب، طلبت من البرلمان بشكل صريح استصدار قانون بحظر ارتداء النقاب، سواء في الأماكن العامة أو في الوظائف، مشيرةً إلى أنه عادة ليس من الإسلام، ولم ينص عليها القرآن الكريم مطلقًا، وأي حديث عن فرضية النقاب، فهو مُنافِ للتعاليم الإسلامية.





أصل النقاب وتاريخه





قالت النائبة آمنة نصير، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،: إن «النقاب كان من عادات هذه القبائل واستمر بعدها، وأن القرآن فرض على الجميع غض البصر من قِبل الرجل والمرأة» مشيرة: «لماذا أغطي وجهي وأنا مأمورة بالنص القرآني بغض البصر، فهذا يعتبر تضاربًا وفقًا لما ذكرته».





دليل آمنة نصير من القرآن





أضافت آمنة نصير: إلى جانب الآية التي تقول: «وليضربن بخمرهن على جيوبهن»، وجيبوهن تعني منطقة الصدر، التي كانت ظهرهن نساء العرب قديمًا، ولو أن الله أراد فرض النقاب لقال ولذكر الوجه صراحة في الآية.





واستشهدت أستاذ فلسفة الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، بقول الله تعالى في القرآن: «وقل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ منها».





مطالبات سابقة





أعلنت النائبة غادة عجمي، في وقت سابق عن تقدمها بمشروع قانون منع ارتداء النقاب في الأماكن العامة، مبررة ذلك، بأن حجم الجريمة زاد باستخدامه من قبل الجماعات الإرهابية، غير أن أياماً قليلة كانت كافية لتراجعها عن مشروع القانون، بعد هجوم عارم شنه المواطنون عليها.





ودعمت رؤية آمنة نصير مطالبات عجمي السابقة حيث تحدثت عضو مجلس النواب عن خطورة النقاب في استخدامه من قبل بعض العناصر الإرهابية، واستهداف مؤسسات الدولة والمواطنين بالتخفي وراءه، وهذا دافع ومبرر قوي في حد ذاته، لحظر ارتداء النقاب.





أين القانون





فيما قال النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن اللجنة لم يردها أي مشروع قانون أو مقترح بشأن حظر النقاب داخل مؤسسات الدولة، محذرا من خطورة تصعيد هذا الملف واستغلاله في إثارة الفتن والبلبلة داخل المجتمع.





وأوضح الجمل في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الحديث عن حظر النقاب لم يخرج عن كونه تصريحات إعلامية توالت عقب واقعة تعيين فنانة تشكيلية منتقبة مديرا لقصر ثقافة كفر الدوار، مؤكدا أن النواب لم يتقدموا بأي مقترح في هذا الصدد وأن اللجنة مستعدة لمناقشة أي طلبات من النواب بشأن حظر النقاب.



