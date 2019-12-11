تعرف على مواصفات Realme X50 5G.. تحفة حقيقية

تستعد شركة Realme للكشف عن تحفتها الجديدة X50 5G الذى يتميز عن شقيقه الأكبر بتقنية إتصال الجيل الخامس، التى توفر أقصى سعرة إستقبال وإرسال بيانات ممكنة.





وبحسب جى إس إم آرينا التقنى، يأتى Realme X50 5G بمعالج Snapdragon 765 الذى يوفر أداء فى غاية السلاسة للهاتف، الذى يأتى ضمن الفئة المتوسطة عالية المواصفات.





وتوفر تلك التقنية سرعة خارقة فى إرسال البيانات بسرعة 1.2 جيجايايت على سرعة 4G، و 3.7 جيجابايت على سرعة 5G، وستأتى الشاشة كاملة ولكن بثقب للكاميرا الأمامية فى أقصى اليسار.



