تجديد حبس قاتل شقيقه في الخانكة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الخانكة‘ حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل شقيقه بسبب مطالب المجني عليه للأموال منه واقتراض مبلغ 800 جنيه ورفضه العمل والبحث عن وظيفة.





كان رئيس نيابة الخانكة‘ قد أمر بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل شقيقه بسبب مطالب المجني عليه للأموال منه واقتراض مبلغ 800 جنيه ورفضه العمل والبحث عن وظيفة.



