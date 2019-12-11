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حوادث

تجديد حبس قاتل شقيقه في الخانكة

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 05:40 ص
صدى البلد
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عمرو خليفة
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الخانكة‘ حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل شقيقه بسبب مطالب المجني عليه للأموال منه واقتراض مبلغ 800 جنيه ورفضه العمل والبحث عن وظيفة.

كان رئيس نيابة الخانكة‘ قد أمر بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل شقيقه بسبب مطالب المجني عليه للأموال منه واقتراض مبلغ 800 جنيه ورفضه العمل والبحث عن وظيفة.

تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي بورود بلاغ من الأهالي بوجود جثة أحد الأشخاص داخل شقتة بعقار سكني بناحية شارع الوحدة المحلية القلج دائرة المركز، أخطر اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي، وانتقل العميد حازم عزت رئيس مباحث المديرية ومامور وضباط وحدة مباحث المركز.
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