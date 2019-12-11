تجديد حبس عاطلين بتهمة حيازة أسلحة نارية في عين شمس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس، تجديد حبس شخصين 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة حيازة أسلحة قبل تشاجرهما مع عائلة.





كانت نيابة عين شمس، قد أمرت بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة حيازة أسلحة قبل تشاجرهما مع عائلة.





تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة عين شمس، مفادها حيازة شخصين لأسلحة نارية وبيضاء، بقصد الإعداد والتجهيز للتشاجر مع آخرين، وفرض السيطرة بمنطقة سكنهما.



