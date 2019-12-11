تجديد حبس عاطلين بتهمة حيازة أسلحة نارية في عين شمس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس، تجديد حبس شخصين 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة حيازة أسلحة قبل تشاجرهما مع عائلة.
كانت نيابة عين شمس، قد أمرت بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة حيازة أسلحة قبل تشاجرهما مع عائلة.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة عين شمس، مفادها حيازة شخصين لأسلحة نارية وبيضاء، بقصد الإعداد والتجهيز للتشاجر مع آخرين، وفرض السيطرة بمنطقة سكنهما.
وتبين بإجراء التحريات صحة ما ورد من معلومات، وبالانتقال تمكنوا من ضبط كل من "م. أ. م"، 35 سنة، عاطل، والسابق اتهامه في 6 قضايا، و"ك. ا. ع"، 25 سنة، عاطل، وبحوزتهما 2 جوال بداخلهما "طبنجة ساقية ماركة cal تركي الصنع عيار 8مم، مطموسة الأرقام "، و6 طلقات من ذات العيار، و4 بندقية خرطوش عيار 12مم (3 تركي الصنع، و1 محلية الصنع) "غير مبلغ بسرقتهم"، و6 فرد خرطوش عيار 12مم، وفرد خرطوش عيار 16 مم، بإجمالي 12 سلاحا ناريا، و87 طلقة خرطوش عيار 12مم، و25 طلقة خرطوش عيار 16مم، وسلاح أبيض "خنجر"، 3 قناع وجه.