استمرار حبس سائق متهم بالشروع في قتل آخر بالمطرية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية، تجديد حبس سائق 15 يومًا، على ذمة التحقيقات بتهمة الشروع في قتل آخر بسبب مشاجرة نشبت بينهما على خلافات أولوية التحميل بدائرة القسم.
كانت نيابة المطرية الجزئية، قد أمرت بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الشروع في قتل آخر، بسبب مشاجرة نشبت بينهما على خلافات أولوية التحميل بدائرة القسم.
البداية كانت بتلقي قسم شرطة المطرية، إشارة من مستشفى المطرية العام، بوصول سائق، مصاب بجرح قطعي بالبطن، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم إلى مكان الحادث، وبالفحص والمعاينة تبين حدوث مشادة كلامية بين سائقين، بسبب خلافات على أولوية التحميل، وتطور الأمر إلى مشاجرة، استل عليها المتهم سلاحا أبيضًا "كتر"، وأصاب المجني عليه بجرح قطعي بالبطن.