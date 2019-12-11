استمرار حبس سائق متهم بالشروع في قتل آخر بالمطرية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية، تجديد حبس سائق 15 يومًا، على ذمة التحقيقات بتهمة الشروع في قتل آخر بسبب مشاجرة نشبت بينهما على خلافات أولوية التحميل بدائرة القسم.





كانت نيابة المطرية الجزئية، قد أمرت بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الشروع في قتل آخر، بسبب مشاجرة نشبت بينهما على خلافات أولوية التحميل بدائرة القسم.



