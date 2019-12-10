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مرأة

بتكلفة بسيطة.. طريقة عمل الأرز بالحليب الهندي

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 10:00 م
صدى البلد
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آلاء حسن
انتشرت الأكلات الهندية هذة الفترة، لذلك سنقدم لكم طريقة عمل أرز بالحليب الهندي، بتكلفة قليلة ومكونات بسيطة.

المقادير

لتر حليب
4 ملعقة كبيرة أرز بسمتي، منقوع في الماء لمدة نصف ساعة
كوب سكر
5 زعفران، منقوعة في ملعقة كبيرة من الماء
ملعقة صغيرة ماء الورد
فستق
لوز

طريقة التحضير

- يُصفّى الأرز ويوضع في الخلاط ويُطحَن الى أن يتحول الى معجون ناعم.

- يُسكب الحليب في قِدر ويُغلى. ثم يضاف السكر، الأرز، الزعفران، الهال وماء الورد على الحليب.

- يُحرّك باستمرار على نار متوسطة إلى أن يشتدّ المزيج.
يُرفع عن النار ويُسكب في وعاء للتقديم.

- يُترك حتى يبرد، ويوضع الأرز بالحليب في البراد لمدة ساعتين على الأقل.
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