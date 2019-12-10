بتكلفة بسيطة.. طريقة عمل الأرز بالحليب الهندي

انتشرت الأكلات الهندية هذة الفترة، لذلك سنقدم لكم طريقة عمل أرز بالحليب الهندي، بتكلفة قليلة ومكونات بسيطة.
المقادير
لتر حليب
4 ملعقة كبيرة أرز بسمتي، منقوع في الماء لمدة نصف ساعة
كوب سكر
5 زعفران، منقوعة في ملعقة كبيرة من الماء
ملعقة صغيرة ماء الورد
فستق
لوز
طريقة التحضير
- يُصفّى الأرز ويوضع في الخلاط ويُطحَن الى أن يتحول الى معجون ناعم.
- يُسكب الحليب في قِدر ويُغلى. ثم يضاف السكر، الأرز، الزعفران، الهال وماء الورد على الحليب.
- يُحرّك باستمرار على نار متوسطة إلى أن يشتدّ المزيج.
يُرفع عن النار ويُسكب في وعاء للتقديم.
- يُترك حتى يبرد، ويوضع الأرز بالحليب في البراد لمدة ساعتين على الأقل.
المقادير
لتر حليب
4 ملعقة كبيرة أرز بسمتي، منقوع في الماء لمدة نصف ساعة
كوب سكر
5 زعفران، منقوعة في ملعقة كبيرة من الماء
ملعقة صغيرة ماء الورد
فستق
لوز
طريقة التحضير
- يُصفّى الأرز ويوضع في الخلاط ويُطحَن الى أن يتحول الى معجون ناعم.
- يُسكب الحليب في قِدر ويُغلى. ثم يضاف السكر، الأرز، الزعفران، الهال وماء الورد على الحليب.
- يُحرّك باستمرار على نار متوسطة إلى أن يشتدّ المزيج.
يُرفع عن النار ويُسكب في وعاء للتقديم.
- يُترك حتى يبرد، ويوضع الأرز بالحليب في البراد لمدة ساعتين على الأقل.