بتكلفة بسيطة.. طريقة عمل الأرز بالحليب الهندي

انتشرت الأكلات الهندية هذة الفترة، لذلك سنقدم لكم طريقة عمل أرز بالحليب الهندي، بتكلفة قليلة ومكونات بسيطة.



المقادير



لتر حليب

4 ملعقة كبيرة أرز بسمتي، منقوع في الماء لمدة نصف ساعة

كوب سكر

5 زعفران، منقوعة في ملعقة كبيرة من الماء

ملعقة صغيرة ماء الورد

فستق

لوز



طريقة التحضير



- يُصفّى الأرز ويوضع في الخلاط ويُطحَن الى أن يتحول الى معجون ناعم.



- يُسكب الحليب في قِدر ويُغلى. ثم يضاف السكر، الأرز، الزعفران، الهال وماء الورد على الحليب.



- يُحرّك باستمرار على نار متوسطة إلى أن يشتدّ المزيج.

يُرفع عن النار ويُسكب في وعاء للتقديم.



- يُترك حتى يبرد، ويوضع الأرز بالحليب في البراد لمدة ساعتين على الأقل.