رقابة صارمة حول تداول الحبة السامة لعدم استخدامها فى الانتحار.. فيديو

أكد دكتور عباس الشناوي مدير قطاع الخدمات بوزارة الزراعة أن هناك حبة تعتبر مبيدا حشريا في صورة صلبة، مؤكدا أن هناك ما يسمى فراشات المخازن أو الحشرات التي تتغذى على الحبوب المخزونة كالذرة والقمح وما إلى ذلك.



وأضاف مدير قطاع الخدمات بوزارة الزراعة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أن تلك الحبة عبارة عن مواد تبخير لحفظ تقاوي أو لحفظ الحبوب المخزونة في المخازن، مشيرا إلى أنها تتحول من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية مباشرة وهذه الحبوب بالنسبة لمقاومة الحشرات أو القضاء على الحشرات أمنة الاستخدام تماما بالنسبة للإنسان والمحاصيل الزراعية.



وتابع مدير قطاع الخدمات بوزارة الزراعة أنه تماشيا مع الرأي العام أصبح هناك رقابة صارمة على بيع تلك الحبة حتى لا يتم استخدامها بطريقة خاطئة أو في الانتحار وتداولها يكون عن طريق المنافذ الرسمية.



وأشار مدير قطاع الخدمات بوزارة الزراعة أن لجنة المبيدات أكدت أنه لا يباح استخدامها إطلاقا وأن تستخدم تحت تقنين لحفظ الحاصلات الحقلية.



وقال مدير قطاع الخدمات بوزارة الزراعة أن ما تم يأتي في إطار الحفاظ على صحة المواطنين.

