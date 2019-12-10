ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أية عقيل تستعد لطرح كليب جديد

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 10:08 م
اية عقيل
اية عقيل
Advertisements
تستعد المطربة أية عقيل لطرح أحدث أغانيها، بعد ان انتهت من تصويره منذ أقل من شهر ، وهو فيديو كليب بعنوان كرهاها سنيني.

كليب كاهاها سنيني ، يذاع عبر فضائية روتانا كليب ، ابتداء من الخميس المقبل ، وهو من كلمات كيرو راجي ، وألحان معتز أمين و توزيع يحي الملكي ، واخراج أحمد عموري.

وبدأ عرض برومو الكليب ، قبل عرضه بـ48 ساعة ، والذي وضح ملامح الأغنية ، التي تتسم بالرومانسية الحزينة واختيار تصويرها ما بين الأشجار والبحر.

وكان اخر اعمال أية عقيل مشاركتها في الأغنية الترويجية لمهرجان القاهرة السينمائي والتي عرضت قبل الافتتاح بأيام قليلة، وهي "تذكرة سيما" وتم طرحها عبر القناة الرسمية لـ WATARY على YouTube.

الأغنية شهدت مشاركة أية عقيل التي قدمت أداء شخصية الفنانة القديرة شويكار، والفنان إسلام محيي، الذي قدم الأداء الصوتي لشخصيات إسماعيل ياسين وفؤاد المهندس وأحمد زكي، فيما قدم الجزء الغنائي فيها كل من أحمد العتباني وأدهم سليمان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل طرحها رسميا.. استمع لأغنية مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

اخبار الفن| أصالة ترد على شائعات طلاقها من طارق العريان بطريقة غامضة.. استمع لأغنية مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

كليب تذكرة سيما .. أغنية بمناسبة إنطلاق مهرجان القاهرة السينمائى .. فيديو

آية عقيل تعلق على مشاركتها بالأغنية الترويجية لـ القاهرة السينمائي

ترشيحاتنا

تريند الفن | حقيقة زواج حلا شيحة.. انهيار إلهام شاهين وليلى علوي في جنازة سمير سيف

أم أتلفها الهوى.. قاتلة طفليها بالدقهلية: جوزي مريض وبحب واحد تاني وكنت عايزة أتطلق

شاهد.. انهيار ليلى علوى وظهور وحيد حامد بالعكاز فى جنازة سمير سيف

مؤلف ممالك النار: النجاح الكبير للمسلسل كان حلما .. فيديو

شيرين رضا تنشر فيديو رقص لـ والدها يشعل السوشيال ميديا

محمد صلاح يحرز هدفا إعجازيا في شباك سالزبورج بدوري الأبطال .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

داليا مصطفى في ضيافة صدى البلد.. صور

هنتعشى ايه النهاردة .. عجة بطاطس وسلطة خضراوات وتارت بالجيلي

بعد رينو ونيسان وفورد وسوزوكي .. فيات fiat تعلن تخفيض أسعارها