اخبار الحوادث |مباحثات بين الرقابة والإدارية وغرفة الصناعات الهندسية.. وزير الداخلية يراجع خطة تأمين منتدى أسوان للسلام.. والنقض توصي برفض طعن النيابة في الاستيلاء على أموال الداخلية

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من أخبار الحوادث المأساوية ضمت بين طياتها جرائم قتل ووقائع أخرى، وفيما يلي أهم ما جاء بها:



مبيخلفش ومضطرب نفسيا.. شاب ينتحر شنقا فى الجيزة







جهود أمنية لكشف غموض مصرع شخص مجهول فى ظروف غامضة بشبرا الخيمة



تخلص شاب من حياته بمنطقة أوسيم لمعاناته من مرض نفسي وتأخر إنجابه بعد الزواج ما دفعه لشنق نفسه، كشفت تحقيقات المستشار محمد هاني رئيس نيابة أوسيم أن بداية الواقعة باكتشاف ربة منزل لزوجها معلقا بسقف غرفة شقتهما بمنطقة الكوم الأحمر فاستغاثت بالأسرة والجيران لإنزاله ومحاولة إسعافه إلا أنه كان قد فارق الحياة، وأشارت التحقيقات من خلال سماع أقوال الزوجة أن زوجها المتوفى يعاني من مرض اضطراب نفسي ويتلقى علاجا منذ فترة طويلة إلا أنه توقف عن العلاج منذ قرابة شهرين ونصف فساءت حالته.





وزير الداخلية يراجع مع مساعديه خطة تأمين منتدى أسوان للسلام والتنمية



تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها لكشف غموض مصرع شخص مجهول الهوية إثر مشاجرة مع آخر هارب في أحد شوارع حي شرق شبرا الخيمة حيث كانا يستقلان مركبة توك توك ونشبت بينهما مشاجرة قام خلالها أحدهما بطعن الأخر وفر هاربا.





نار الغيرة.. تحرق سيارة طليقها لرفضه ردها لعصمته في الجيزة



عقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية فور وصوله لمدينة أسوان إجتماعًا بعدد من مساعديه والقيادات الأمنية، وذلك للوقوف على محاور الخطة الأمنية الشاملة التى أعدتها الوزارة لتأمين فاعليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة والذى ستنطلق فعالياته يوم الأربعاء الموافق 11 الجارى بمدينة أسوان.





مباحثات بين الرقابة والادارية وغرفة الصناعات الهندسية



قررت سيدة الانتقام من طليقها وعدم ردها لعصمته فأشعلت النيران في سيارته بمنطقة الهرم فى الجيزة بعد أن توجهت إليه في شقته وتعدت عليه وعلى زوجته الأولى بالسب والشتم والضرب حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.





قتل زوجته وأبناءه الثلاثة حرقا.. إحالة أوراق تاجر خردة فى المنيا إلى المفتى



تنفيذا لتوجيه رئيس الجمهورية بتوفير كل الدعم اللازم للقطاع الصناعي باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، ونظرا لما يمثله قطاع الصناعات الهندسية ضمن هذا القطاع من أهمية باعتباره يشمل معظم الصناعات الهامة ومنها التكنولوجية، الكهربائية، الميكانيكية، وغيرها من الصناعات .





نيابة النقض توصى برفض طعن النيابة العامة والمتهمين فى الاستيلاء على أموال الداخلية



أحالت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار أشرف محمد علي وعضوية المستشارين طه عبد الله عبد العظيم، وأحمد أمين الفقي أوراق تاجر خردة متهم بقتل زوجته وأبنائه الثلاثة حرقا إلي فضيلة مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأى الشرعي، وحددت هيئة المحكمة جلسة 12 من فبراير القادم للنطق بالحكم.

أوصت نيابة النقض برفض طعون النيابة العامة والمحكوم عليهم، على حكم محكمة الجنايات فى قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، والمتهم فيها اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وعدد من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية، بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمد به، بأكثر من 2 مليار جنيه، خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011.