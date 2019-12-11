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بين الناس

أرملة تستغيث بمسئولي الكهرباء للنظر في ارتفاع الفواتير

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 07:05 م
صدى البلد
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وسام مختار

ناشدت المواطنة منى خميس محمود ،في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد" ، وزارة الكهرباء ،البحث في شكواها من ارتفاع فاتورة الكهرباء الخاصة بها، التى وصلت إلى مبلغ ١٠٠٠ جنيه، وذلك بدون وجود كشاف للعداد .

تقول فى رسالتها : أنا أرملة ولدى طفلان أنفق عليهما وأحاول جاهدة تلبية مطالبهما، وأسعى في كل المجالات من أجل الإنفاق على دراساتهما وتربيتهما فضلا عن أننى لدى ابنه مريضة وتحتاج إلى علاج ٥٠٠ جنيه شهريا وإذ بى أفاجأ بـ١٠٠٠ جنيه على فاتورة كهرباء.

وتختتم: أناشد المسئولين يضرورة النظر في شكواى من ارتفاع فاتورة الكهرباء.

يقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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