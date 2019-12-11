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بين الناس

مش لاقيين ناكل | مواطنة تطلب مساعدتها فى تكاليف علاج القلب

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 10:00 م
صدى البلد
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وسام مختار
ناشدت المواطنة ميرفت عبدالآخر ،البالغة من العمر 55 عامًا، ربة منزل، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، أهل الخير ، مساعدتها فى تكاليف العلاج.

وتقول فى رسالتها : عملت عملية قلب مفتوح،و عندى النقرس، وما بقدرش أمشى على رجليا، ولا بقدر آخد نفسى كتير بسبب القلب المفتوح، وتوضح : زوجى رجل على الله، ما بيشتغلش عشان هو كمان تعبان ومريض، وطريح الفراش طول اليوم.

وتتابع: لدينا ٣ أبناء، واحد متجوز ومطلق وعياله قاعدين معانا في البيت، والتانى محبوس، والأخير صغير وبيدرس، ويحتاج لمصاريف دراسية، خاصة أنه في الثانوية العامة .

وتؤكد: مش لاقيين ناكل والأسعار غالية قوى علينا، ومش بناخد أى معاش، وقدمنا أكتر من مرة ومافيش حد سأل فينا، وأناشد أهل الخير يساعدونا ويوفروا لى العلاج الشهرى بتاع القلب والنقرس، أو مشروع لابنى يقف به، يعيننا على مواجهة الحياة، وعدم مد اليد للناس .

للتواصل مع الحالة : ٠١٠١٩٦٠٨٥٠٠

يقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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