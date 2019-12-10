ائتلافات أولياء الأمور تكشف مهازل المدارس الخاصة .. وتطالب التعليم بقوانين رادعة لمحاسبة المخالفين

أعلن الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أنه سيتم عقد لجنة خاصة لبحث المشكلات التي يعاني منها أولياء الأمور بالمدارس الخاصة.



وأشار رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، إلى أنه سيتم استدعاء الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم لبحث تلك المشكلات.



وقال هاشم، خلال اجتماع اللجنة اليوم، إنه قد ورد إلى اللجنة عدد من الشكاوى من أولياء الأمور من المدارس الخاصة وذلك خلال مناقشة عدد من طلبات الإحاطة باللجنة.



قال الدكتور كريم سالم، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، إن المدارس الخاصة تمارس التنمر ضد أولياء الأمور.



وأكد سالم أنه لا يوجد رقيب على المدارس الخاصة فأولياء الأمور من الطبقة المتوسطة تعانى من التعامل مع المدارس الخاصة.



ومن جانبهم شن منسقو ائتلافات أولياء أمور طلاب المدارس في مصر حملة هجوم عبر موقع صدى البلد ضد آلية عمل المدارس الخاصة وخروجها عن سياق القرارات والقوانين على مدار السنوات الماضية.



وقالت شيماء علي ماهر مؤسس ائتلاف نبني بلدنا بتعليم ولادنا : نحن كأولياء أمور نعاني من عدم وجود عقوبات رادعة يتم فرضها على المدارس الخاصة التي ترتكب مخالفات مثل النصب في المصروفات، بالإضافة إلى عدم التزام المدارس الخاصة بتطبيق لوائح وقرارات الانضباط الصادرة عن وزارة التربية والتعليم.



وأشارت شيماء في تصريحاتها لموقع صدى البلد : إلى أن المدارس الخاصة لا ترتكب مخالفات فقط في المصروفات بل ترتكب مخالفات في اختيارها للمعلمين العاملين لديها ، حيث تختار المعلمين الذين يتقاضون أجورا ضعيفة دون النظر للجانب العلمي وبالتالي تظهر حالات لمعلمين غير صالحين لمهنة التدريس لا تربويا ولا نفسيا يعملون بالمدارس الخاصة دون اي رقيب .



كما لفتت شيماء إلى أن المدارس الخاصة تستغل كل شئ لتحصيل مكاسب مادية غير قانونية من أولياء الأمور ، فترفع أسعار الزي المدرسي وتجبر الأهالي على شرائها من اماكن معينة بأسعار مبالغ فيها.



وأوضحت أن المدارس الخاصة تجبر أولياء الامور بطرق غير شرعية على نقل التلميذ في أي وقت من العام على ترك المدرسة لأسباب غير منطقية وهذا أيضا دون رقابة.



نطالب بأن تقوم وزارة التربية والتعليم بسن قوانين تحارب جشع المدارس الخاصة ، على أن تكون هذه القوانين رادعة للمدارس وملزمة لها ، بحيث يتم محاسبة المخالفين بأشد العقوبات .



بينما قالت هبة علام منسق ائتلاف مصر تتقدم بالتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد : إن المدارس الخاصة في مصر للأسف الشديد أصبحت بمخالفاتها تشكل دولة داخل الدولة.



وأوضحت علام أن وزارة التربية والتعليم تصدر قرارات كثيرة جدا لصالح ولي الأمر لضمان ضبط العمل داخل المدارس الخاصة وفقا للوائح والقوانين ، إلا أن المدارس الخاصة تضرب بها عرض الحائط .



وأشارت علام إلى أن السبب الرئيسي وراء مخالفات المدارس الخاصة أن المديريات والإدارات التعليمية لا تهتم بعمل الرقابة اللازمة على هذه المدارس للتأكد من إلتزامها بتنفيذ قرارات الوزارة .



وأكدت علام أنه للأسف الشديد أن الإدارات والمديريات عندما يذهب إليها أي ولي أمر للإبلاغ عن مخالفات أي مدرسة خاصة ، تصر المديرية أو الادارة على الحصول على البيانات الكاملة لولي الأمر ثم تبلغها للمدرسة ، وهو ما يجعل المدرسة تنتقم من ولي الأمر و تتنمر عليه هو وابناءه بل ويصل الأمر إلى إجبار ولي الأمر على سحب ابنه من المدرسة نهائيا ، وهو الامر الذي يجعل معظم أولياء الأمور صاروا يخافون من فكرة الإبلاغ عن المهازل مهما حدث وبناءا عليه زاد جبروت المدارس الخاصة مؤخرا وزادت مخالفتها لأنها تعلم "أن ماحدش ها يقدر يتكلم".



وأضافت علام قائلة إنه من ضمن المشاكل أيضا سبوبة "ابليكشن التقديم"، والتي يتراوح أسعارها حاليا من 500 جنيه لـ 5000 جنيه حسب مستوى المدرسة، وهي المبالغ التي يتم جمعها من ولي الأمر دون أي ضمانات لأنه سيتم قبول ابنه في المدرسة أم لا، وبالتالي يضطر ولي الأمر لدفع هذه الرسوم في أكثر من مدرسة في وقت واحد، وبالتالي يصبح ذلك هو "موسم لم الفلوس عند المدارس دي" ، دون أي مراعاة لولي الأمر .



وأوضحت علام أن هناك أزمة أخرى في المدارس الخاصة، وهي أزمة "انترفيو التقديم" قائلة: إن المدارس تضغط على أطفال لا تتعدى أعمارهم 3 سنوات ونصف بأسئلة لقياس مهارات اللغة الانجليزية والألوان وأسماء الأشياء بالإنجليزية، وفي النهاية ترفض المدارس الأطفال الذين لا يجيدون هذه الاشياء وهو أمر يشكل ظلم كبير لابد من محاسبة المدارس عليه لأن "مش مطلوب من طفل أنه يدخل المدرسة عارف كل حاجة ".



ولفتت علام إلى أن هناك أزمة كبرى أخرى وهي أزمة المصروفات، مشيرة إلى المدارس الخاصة تخالف لوائح المصروفات المعلنة من الوزارة والمديريات والإدارات وتفرض زيادات على أولياء الأمور دون أن يحاسبها أحد.



أكد مجدى مدحت منسق إئتلاف تحيا مصر بالتعليم ، أن أولياء الأمور يعانون من القرارات التعسفية التي تتخذها المدارس الخاصة بين الحين والآخر، مشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم دورها أصبح غير ملموس في السيطرة على هذه المدارس.



وأضاف مدحت في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد : أنه من أحدث المشاكل التي يواجهها طلاب المدارس الخاصة فى الوقت الحالى، عدم جاهزيتها بالبنية التحتية اللازمة لتوفير الدخول لمنصة الإختبارات الإلكترونية المتعلقة بامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.



وقال مدحت، إن هناك ما يقرب من 8 آلاف مدرسة خاصة على مستوى الجمهورية تفتقد لتلك البنية التحتية، والتى ستتكلف مبالغ طائلة، وبالتالى ستحمل المدارس الخاصة تلك التكاليف للطلاب وأولياء أمورهم.



وهو الأمر الذى يزيد ريبة أولياء الأمور لتوقعهم زيادة المصروفات الدراسية قريبا فى ظل غياب دور وزارة التربية والتعليم فى ذلك الأمر.



وقال مدحت أن أولياء الأمور يطالبون نواب لجنة التعليم بالبرلمان أثناء إجتماعهم مع وزير التربية والتعليم، بضرورة تقديم خطة واضحة ومحددة من قبل وزارة التربية والتعليم ووزارة الإتصالات بالتكاليف الفعلية الخاصة بكل مدرسة على حده لتوفير بنية تحتية لمواكبة التطور التكنولوجي فى المنظومة التعليمية الجديدة دون أن يتحمل أولياء الأمور جنيها واحدا.