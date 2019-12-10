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تعليم

خلال لقائه بالطلاب الوافدين.. رئيس جامعة طنطا: نفتح أبوابنا لطلاب العلم من مختلف الدول

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 11:29 م
خلال لقائه بالطلاب
خلال لقائه بالطلاب الوافدين:رئيس جامعة طنطا: نفتح أبوابنا لط
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احمد علي
اجتمع مساء اليوم الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا بالطلاب الوافدين بالجامعة من مختلف المراحل الدراسية والدراسات العليا، بحضور الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أسامة بدر والدكتور حسام زيتون بوحدة العلاقات الدولية.

وأكد رئيس جامعة طنطا، على مكانة جامعة طنطا كأعرق الجامعات المصرية والتي تحرص على فتح أبوابها لاحتضان الطلاب من مختلف الدول العربية والأفريقية والأوروبية والآسيوية.

وأضاف "سبع" ، حرص إدارة الجامعة على استمرار وتطوير ما تقدمه من دعم للطلاب الوافدين، بما في ذلك تقديم الرعاية ومتابعة أحوالهم وتذليل العقبات التي يمكن أن تواجههم خلال فترة دراستهم، مشيرًا أيضًا إلى فتح جميع الوحدات التعليمية والطبية والرياضية والثقافية لاستقبال طلابها الوافدين والانتفاع بما تقدمه من خدمات.

وفي نهاية اللقاء ، قام رئيس الجامعة بالرد على العديد من تساؤلات الطلاب الوافدين حول بعض الأمور الإدارية.
خلال لقائه بالطلاب الوافدين.. رئيس جامعة طنطا: نفتح أبوابنا لطلاب العلم من مختلف الدول
خلال لقائه بالطلاب الوافدين.. رئيس جامعة طنطا: نفتح أبوابنا لطلاب العلم من مختلف الدول
خلال لقائه بالطلاب الوافدين.. رئيس جامعة طنطا: نفتح أبوابنا لطلاب العلم من مختلف الدول
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