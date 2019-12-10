فريدة الشوباشي: الإخوان يستمرون في الأكاذيب وهم في الأصل أكذوبة.. فيديو

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن هناك دولا في العالم أكثر ثراءً وتقدما من مصر، ولديهم حالات انتحار كبيرة جدا وأكثر من مصر بكثير.



وأضافت " الشوباشي " خلال لقائها علي قناة "إكسترا نيوز"، أن الإخوان يستمرون في الأكاذيب وهم في الأصل أكذوبة، لأنهم لو لم يستمروا في الأكاذيب لما كان لهم قيمة، وأنهم لو نطقوا بالحقيقة لأصبحوا في صالحنا.



وأوضحت" الشوباشي " أن الإرهابيين ليس موالين للإخوان ولكنهم عملاء لأنهم يعملون بأجر، موضحا أن الإخوان لا ولاء لهم إلا للدولار.



وأشارت"الشوباشي" إلى أن الإخوان في جميع الانفعالات التي صنعوها من قبل كانوا يقومون بالترويج إلى أكذوبة ويحاولون إثارة الرأى العام، ولكن في نهاية المطاف تحبط جميع محاولاتهم.



وتابعت "الشوباشي" أن القيادة لدينا لا تخاف من شىء لأن ما تفعله هو الصواب، كما أن الجماعة الإرهابية يختلقون الأكاذيب.



