ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

اليوم.. محاكمة 12 متهماً في قضية داعش سيناء

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 01:01 ص
متهمين - صورة ارشيفية
متهمين - صورة ارشيفية
Advertisements
أحمد مهدي
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 12 مُتهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"داعش سيناء".

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا رأفت ذكي وأمانة سر المشرف العام على مأمورية طرة حمدي الشناوي.

وتحمل القضية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، وتضم 6 متهمين محبوسين و5 هاربين ومتهم واحد مخلى سبيله بتدابير احترازية، وفقًا لقرار الإحالة الصادر من نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول للنيابة.

ووجهت النيابة للمتهمين الأول والثاني والثالت أنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2 يناير2017، أسسوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محاكمة 12 متهما بالانضمام إلى تنظيم "ولاية سيناء" اليوم

لمرافعة النيابة.. تأجيل محاكمة المتهمين في قضية دواعش سيناء

تأجيل محاكمة دواعش سيناء لـ 24 نوفمبر لمرافعة النيابة.. ضابط أمن وطني: التنظيم هدفه إسقاط الدولة والذئاب المنفردة تنفذ العمليات الإرهابية دون الرجوع للقيادات

النيابة في «داعش سيناء»: المتهمون ارتدوا عباءة الدين ابتغاء نشر الفتنة والخراب

النيابة عن متهمي داعش سيناء: خوارج العصر.. ادّعو الدين لحث الشباب على التخريب

تأجيل محاكمة 12 متهما في قضية داعش سيناء

ترشيحاتنا

طفلة رضيعة تفاجئ والدها عند ظهور حوت ضخم في المحيط.. فيديو

بشرى لأصحاب المعاشات حول العلاوات الخمسة.. فيديو

عمره 9 سنوات.. أصغر خريج جامعة في العالم يتوقف عن الدراسة.. لهذا السبب

بالمستندات .. لاعب الإسماعيلي مطلوب في فانكوفر الأمريكي

محمود الخطيب يطير إلى باريس| اعرف السبب

نبيلة عبيد: بعد فشل أحد أفلامي لجأت لـ إحسان عبد القدوس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجآت عن عمال محاجر المنيا.. اليومية 100 جنيها وتعمل بدون ترخيص.. والدولة تتجه للتقنين

داليا مصطفى في ضيافة صدى البلد.. صور

هنتعشى ايه النهاردة .. عجة بطاطس وسلطة خضراوات وتارت بالجيلي