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رياضة

مختار مختار: لاعبو الإنتاج قدموا أداء جيدا أمام سموحة.. كنا نستحق الفوز.. فيديو

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 11:22 م
مختار مختار
مختار مختار
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محمد رشاد
أبدى مختار مختار، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، عن رضاه بأداء لاعبيه أمام سموحة، مشيرًا إلى أن لاعبيه قدموا مباراة جيدة وكانوا يستحقون الفوز باللقاء .

وكان الإنتاج الحربي ، قد تعادل مع سموحة بهدف لكل منهما ، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد السلام، ضمن مباريات الأسبوع السابع لمسابقة الدوري.

وقال مختار، في تصريحات لقناة تايم سبورت: "اللاعبون لعبوا بروح عالية ورجولة، وأن الكرة اليوم كان فيها عدل بعض الشيء، بعدما نجحنا في إحراز هدف التعادل في الربع ساعة الأخيرة من المباراة، على الرغم من أننا نلعب بعشرة لاعبين".

وأضاف أنه يتمنى أن يظهر لاعبيه بنفس الروح في جميع المباريات المقبلة لتحقيق الفوز بها، موجهًا الشكر للاعبين على تقديم مباراة جيدة أمام سموحة.
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