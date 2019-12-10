موجز التكنولوجيا| مفاجأة.. مايكروسوفت توقف الدعم لهذه الهواتف.. لن تفرق بين الحقيقي والافتراضي.. جوجل تحدث ARCore

شهدت الساعات الماضية فى قسم التكنولوجيا بموقع صدى البلد العديد من الأخبار التقنية المختلفة والتى نستعرضها فى الموجز التالى.كشفت شركة مايكروسوفت عن مفاجأة غير سارة لمستخدمى الهواتف العاملة بنظامها Windows 10 Mobile نهائيًا، الأمر الذى يعنى موت تلك الهواتف بالبطىء.وبحسب جى إس إم آرينا التقنى، فالدعم مازال مستمرًا على نفس الأجهزة ولكن لباقة تطبيقات الـ Office، وسيستمر ذلك حتى 21 يناير 2021، ما يعنى أن الأمر معلق لمدة عام آخر فقط للتطبيقات.دائما ما تبهرنا التكنولوجيا والاختراعات الحديثة بمدى التغيير الذى تحدثه في حياتنا، ولكن تقنيات مثل الواقع المعزز أو Augmented reality ستجعل من الصعب علينا التفرقة بين ما هو حقيقى أو غير حقيقى وهل ما نراه بأعيننا فعلا موجودا أم أنه بسبب تأثير هذه التقنيات.ذكر موقع "CNET" أن شركة جوجل قامت بتحديث منصتها لتطوير الواقع المعزز Google ARCore على الهواتف، حيث تعمل هذه التقنية على دمج أشياء افتراضية بأخرى حقيقية، وتعمل على تعميق الاحساس بصعوبة التفرقة بين ما هو افتراضى وحقيقى.تستند معظم الدراسات الحديثة على فكرة تفوق الذكاء الاصطناعي على البشر في السنوات المقبلة، وتتسارع وتيرة الإنجازات والاختراعات العلمية التى تعتمد جميعها على الذكاء الاصطناعى، ولكن ما هو الذكاء الاصطناعى تحديدا وما الذى يستطيع أن يغيره؟الذكاء الاصطناعي هو سلوك وخصائص معينة تتسم بها البرامج الحاسوبية تجعلها تحاكي القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها من أهم هذه الخاصيات القدرة على التعلم والاستنتاج ورد الفعل على أوضاع لم تبرمج في الآلة.احتفلت بريميوم الدولية لخدمات الائتمان "بريميوم كارد" الشركة الرائدة في سوق الائتمان الاستهلاكي بنجاحها فى تحقيق مبيعات تجاوزت 100 مليون جنيه خلال شهر نوفمبر، ورقم مبيعات قياسى قدره 8.1 مليون جنيه خلال يوم الجمعة الأسودBlack Friday .وقال بول أنطاكي، الرئيس التنفيذي للشركة : "نحن سعداء للوصول إلى 100 مليون جنيه مبيعات خلال شهر نوفمبر، ويدعم هذا الرقم الكبير هدف "بريميوم كارد" لتحقيق مبيعات بقيمة مليار جنيه مصري بنهاية 2019، ويرجع الفضل في ذلك إلى الإستراتيجية التي وضعها فريق الإدارة."