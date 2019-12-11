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مرأة

ستدهشك.. 4 خطوات يجب عليك اتباعها فورًا عند تحضير الكوردن بلو

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 04:34 ص
صدى البلد
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نهى هجرس
يُعد الكوردن بلو من أفضل وأحب الأكلات بالنسبة بالنسبة للكبار والصغار، فهو يُعد من أسهل الأكلات وأسرعها ولكنه يحتاج إلى خطوات سهلة وبسيطة لتتمكنى من عملة فى المنزل، وسنقدم لكى أهم الطرق التى تساعدك فى إعدادة بنجاح وهى:-

- التتبيل الجيد
يجب الاهتمام بتتبيل الفراخ جيدًا بعد حشوها، وخاصة بالدقيق بعد خليط البيض واللبن؛ لأن الدقيق يعمل على تغليف البانية جيدًا وغلق المناطق المفتوحة فيه حتى لا يخرج الحشو منه ثم الاستكمال بالبيض مجددًا ثم البقسماط.

- خلة الأسنان
بعد الانتهاء من تتبيل وحشو الدجاج الكوردن بلو من المكونات التى تفضليها، يغلق الجانب المفتوح بخلة الأسنان حيث يمكن خلعها بعد تمام التسوية حتى لا يخرج الحشو منه.

- التبريد
يترك البانيه بعد تتبيله وحشوه في الثلاجة والفريزر على الأقل ساعتين قبل قليه حتى يتماسك غلافه مع البانية ولا يخرج الحشو منه عند القلى فى الزيت.

- الزيت
- يجب أن توضع قطع الكوردن بلو في زيت دافئ، لا ساخن، حتى تتم تسويته جيدا من الداخل والخارج، لأن الزيت الساخن جدا يحرقه.
​- ضعى الكوردن بلو بالوقت الكافي للتسوية على كل جانب دون تسرع في التقليب أو تركه مدة أطول من اللازم، حيث من الأفضل أن يترك 5 دقائق على الأقل على كل جانب، مع المتابعة.
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