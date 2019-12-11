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فاروق الباز: الخرافات موجودة بكل عصر.. ونشوتي للتعلم مستمرة حتى الآن

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 02:02 ص
صدى البلد
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محمود محسن
أكد الدكتور فاروق الباز، العالم الكبير، أن من يدعون إلى الخرافات، موجودون في كل عصر وكل وقت، وأن من يستمع إليهم، من هو ليس متعلم أو لا يكون لديه وعي حتى لو كان خريج جامعة. 

وأضاف العالم الكبير خلال تصريحات تليفزيونية أنه عندما نسمع الخرافات في الماضي كنّا نعلم ونضحك عليها؛ لأننا كان لدينا وعي وفكر، وحتى الآن أقوم بالتعلم. 

وتابع الدكتور فاروق الباز حتى الآن أقوم بقراءة الكتب لأننى سأستمر فى العلم، وهو ما أحب أن أقوم به دائمًا، ولدي نشوة فى أن أتعلم أكثر. 

وأشار الدكتور فاروق الباز إلى أن من يحصل على الدكتوراه فقط بدون علم ومعرفة؛ كأنه تلميذ في المرحلة الابتدائية.
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