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ديني

الشرشحة باسم الدين.. مبروك عطية يكشف عن ظاهرة جديدة في المجتمع.. فيديو

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 02:00 ص
مبروك عطية يكشف عن
مبروك عطية يكشف عن ظاهرة جديدة في المجتمع
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محمد شحتة
كشف الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، عن ظاهرة جديدة انتشرت في مجتمعنا تسمى "الشرشحة باسم الدين"، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال مبروك عطية، في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر"، إن الزوجة قد تتعرض لموقف سيء من زوجها، فتقوم بالحسبنة عليه بقول "حسبي الله ونعم الوكيل، منك لله يا ظالم" منوها أنها بذلك تخرج سرها وتفضح زوجها على الفيس بوك.

وأشار مبروك عطية، إلى أن الأمر لا يتوقف على إفشاء سر البيت، بل يصل الأمر إلى تدخل البعض في حياتها الزوجية والتعليق على صفحتها والتزين لها بالكلام حتى يلين قلبها، فتدخل في إثم آخر.

وأرشد الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، الأزواج، إلى أفضل طرق استخدام الفيسبوك فيما بينهما.

وقال مبروك عطية، إنه ينبغي على الزوجين ألا يسألوا على الخاص والدردشات بين الأصدقاء، وعليهم ألا يضيعوا وقتاً على الأمور التافهة عبر مواقع السوشيال ميديا.

وأشار مبروك عطية، إلى أنه من الأفضل متابعة الأخبار والفيديوهات المفيدة سواء العلمية أو برامج الطبخ للمرأة وما إلى ذلك.

وشدد مبروك عطية، على ضرورة توخي الحذر من إفشاء أسرار الحياة الزوجية بين الطرفين على الفيس بوك؛ لأن هذا أمر خطير للغاية وقد يؤدي إلى انهيار العلاقة.
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