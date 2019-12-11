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توك شو

الحياة في مصر أفضل من عندكم في تركيا.. متصل يحرج مذيعاً إخوانياً على الهواء

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 02:16 ص
قنوات الإخوان الإرهابية
قنوات الإخوان الإرهابية
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قسم التوك شو
عرضت قناة «إكسترا نيوز» مقطع فيديو لمواطن مصري يحرج أحد مذيعي جماعة الإخوان على الهواء.

وعلق المتصل على الشائعات والأكاذيب التي يردّدها الإخوان من خلال قنواتهم الفضائية، مؤكدا أن الأوضاع في مصر جيدة ولا توجد اي مشاكل كما تدعي عناصر الإرهابية على منابرهم الكاذبة.

وأكد المتصل أن تطورات الوضع الاقتصادي في مصر إيجابية، ولا يوجد سوء للأحوال الاقتصادية والمعيشية كما يدعى الإعلامي الإخواني، متابعًا: «الأسعار رخصت بالفعل وكل شيء كويس، وسيبوا البلد في حالها».

ووجّه المتصل حديثه للإعلامي الإخواني: هناك انخفاض ملحوظ في سعر الدولار أمام الجنيه، وانتم في قطر وتركيا ومفيش اي شئ جيد تقدموه على قنواتكم إلا الأكاذيب والفبركة، وأقسم بالله الحياة في مصر أفضل من عندكم في تركيا.
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