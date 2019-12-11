ترتيب مجموعة برشلونة بعد مباريات الجولة الأخيرة في دوري أبطال أوروبا

قدم برشلونة الإسباني، هدية ثمينة إلى بوروسيا دورتموند الألماني، في الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك بفوزه على مضيفه إنتر ميلان الإيطالي 2-1، مساء الثلاثاء، في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة.





واستفاد بوروسيا دورتموند من هذه الهدية على أكمل وجه بفوزه على ضيفه سلافيا براغ التشيكي 2-1، حارما الإنتر من بلوغ ثمن النهائي للمرة الأولى منذ موسم 2011-2012 بعد أن تقدم إلى المركز الثاني بـ 10 نقاط مقابل 7 لفريق المدرب أنتونيو كونتي، فيما أنهى برشلونة الذي كان ضامنا تأهله والصدارة، دور المجموعات بـ14 نقطة.





ويدين برشلونة بفوزه الى الشاب أنسو فاتي الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة 87، عقب ثوانٍ معدودة على دخوله أرضية الملعب، بعد أن كان فريقه السباق الى التسجيل عبر الشاب الآخر كارلوس بيريز (23) قبل أن يعادل البلجيكي روميلو لوكاكو النتيجة في الدقيقة (44).





وبالنسبة للمباراة الثانية، فسجل كلا من الإنجليزي جايدون سانشو (10) ويوليان براندت (61) هدفي دورتموند، وتوماش سوشيك (43) هدف سلافيا براغ.





وفيما يلي ترتيب المجموعة:





برشلونة أولا بـ14 نقطة مع 4 انتصارات، وتعادل مرتين.





بوروسيا دورتموند وصيف بـ10 نقاط مع ثلاثة انتصارات وتعادل مرة والهزيمة مرتين.





إنترميلان ثالث بـ 7 نقاط مع فوز مرتين وتعادل مرة وهزيمة مرتين.



