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فن

دايمًا سابقني بذوقه وأخلاقه.. نادر حمدي بصحبة أحمد السقا

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 01:08 ص
نادر حمدى والسقا
نادر حمدى والسقا
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محمد بدران
نشر الفنان والملحن نادر حمدي صورة تجمعه بالفنان أحمد السقا، عبر حسابه بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وظهر نادر حمدي، في الصورة مع السقا خلال مهرجان نجم العرب، وعلق: "أحمد السقا ياجماعة بجد إنسان محترم جدًا ودايمًا سابقي بذوقه وأخلاقه".

يذكر أن الفنان نادر حمدي، وزع موسيقى الميكساج لألبوم فريق واما الجديد "الصيف ابتدى"، كما شارك أحمد الشامي مؤخرًا في فيلم اللعبة الأمريكاني، بطولة أحمد فهمي وناهد السباعي، وتأليف مدحت السباعي، وإخراج مصطفى أبو سيف.

وأصدر فريق واما ألبوم "الصيف ابتدا"، والذى يشهد عودتهم للساحة الفنية مرة أخرى، بعد غياب نحو 4 سنوات.

ويعتبر فريق "واما"، واحداً من أبرز الفرق الغنائية، والمكون من الفنانين نادر حمدي، وأحمد فهمي، ومحمد نور، وأحمد الشامي، وكانت بداية انطلاقاتهم عام 2002 مع ألبوم "يا ليل"، وفى رصيدهم الفني 4 ألبومات بجانب عدد من الأغنيات السينجل.

دايمًا سابقني بذوقه وأخلاقه.. نادر حمدي بصحبة أحمد السقا
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