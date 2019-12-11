إحالة واقعة ضبط لحوم فاسدة داخل مطبخ دار المسنين بالأبعادية للنيابة

تمكّن رجال الرقابة الإدارية بمحافظة البحيرة من ضبط مسئولى دور رعاية المسنين بالابعادية؛ لقيامهم باستخدام لحوم فاسدة ومنتهية الصلاحية فى مطبخ الدار حيث تم ضبط 32 كيلو لحوم وكميات كبيرة من البسكويت، وجميعها منتهي الصلاحية.





وأكد المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين بالبحيرة على ورود معلومات لمكتب اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بقيام مسئولي إحدي دور رعاية المسنين بالأبعادية بمركز دمنهور باستخدام لحوم منتهية الصلاحيه ومجهولة المصدر في مطبخ الدار.





وأشار إلى أنه جرى التنسيق مع محمود الرمسيسي مدير عام إدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة وتم تفتيش مطابخ دار المسنين وضبط 32 كيلو لحوم فاسدة، وكميات كبيرة من البسكويت منتهي الصلاحية.





وجرى التحفظ على المضبوطات وتوجيه الاتهام لمدير الدار ومسئولي توريد الأغذية، بالمحضر رقم 380 جنح أمن دولة طوارئ.



