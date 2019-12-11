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رياضة

شاهد.. أمير عبد الحميد بصحبة أولاده على إنستجرام

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 04:11 ص
امير عبد الحميد واولاده
امير عبد الحميد واولاده
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محمد بدران
نشر أمير عبد الحميد حارس الأهلى السابق صورة جديدة له عبر حسابه على موقع "إنستجرام" .

وظهر أمير عبد الحميد، داخل سيارته بصحبة أولاده، ونالت الصورة إعجاب متابعيه وانهالت عليها التعليقات.

واعتزل أمير عبد الحميد حارس الأهلى السابق لعب الكرة بشكل نهائي، بعد مشوار حافل من العطاء حقق خلاله العديد من البطولات خلال 20 سنة قضاها فى الملاعب.

ولعب أمير عبد الحميد فى صفوف العديد من الأندية بخلاف الأهلى منها سموحة والمصري ووادي دجلة والداخلية وكان واحدا من الحراس المتميزين فى الملاعب.

يُذكر أن أمير عبد الحميد حارس الأهلي السابق ومنتخب مصر الحالي متزوج من شقيقة كابتن الزمالك السابق محمد أبو العلا .
شاهد.. أمير عبد الحميد بصحبة أولاده على إنستجرام
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