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رياضة

علاء نبيل: الاتحاد قادر على تجاوز الإسماعيلي في البطولة العربية

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 06:15 ص
علاء نبيل
علاء نبيل
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عمرو ابوبكر
أكد علاء نبيل، المدرب العام السابق بمنتخب مصر، أن بيراميدز فريق جماعي أفضل في الموسم الحالي عن الماضي.

وقال علاء نبيل، خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "بيراميدز أفضل من الناحية الجماعية هذا الموسم عن الماضي.

وتابع علاء نبيل: "في السابق كان يعتمد على أفراد مثل كينو وعبدالله السعيد، كما أن محمد فاروق وعمر جابر يقدمان مستوى".

وأكمل علاء نبيل،: "الاتحاد ضم لاعبين مميزين مثل رزاق سيسيه وخالد قمر وأحمد رفعت، وقادر على تجاوز الإسماعيلي في البطولة العربية، ففريق الدراويش فاقد لشخصيته داخل الملعب منذ فترة طويلة".
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