علاء نبيل: الاتحاد قادر على تجاوز الإسماعيلي في البطولة العربية

أكد علاء نبيل، المدرب العام السابق بمنتخب مصر، أن بيراميدز فريق جماعي أفضل في الموسم الحالي عن الماضي.





وقال علاء نبيل، خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "بيراميدز أفضل من الناحية الجماعية هذا الموسم عن الماضي.





وتابع علاء نبيل: "في السابق كان يعتمد على أفراد مثل كينو وعبدالله السعيد، كما أن محمد فاروق وعمر جابر يقدمان مستوى".



