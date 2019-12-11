محافظ مطروح يتابع الاستعدادات النهائية للاحتفال بالعيد القومي

يتابع محافظ مطروح، الاستعدادات للعيد القومي للمحافظة ونقل صلاة الجمعة على الهواء مباشرة ومشاركة طلاب الجامعات والمدارس في الاحتفالية.





تبذل الأجهزة التنفيذية في محافظة مطروح جهودا كبيرة، برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استعدادا للعيد القومي للمحافظة في 15 ديسمبر الحالي .





واستقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشيخ محمد يونس وكيل وزارة الأوقاف بمطروح ، الذى نقل تهنئة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف للواء خالد شعيب لتوليه محافظا لمطروح.





بينما قدم محافظ مطروح الشكر على تهنئة وزير الأوقاف مع تقدير دور الوزارة فى تعاونها مع المحافظة .





كما تابع محافظ مطروح استعدادات محافظة مطروح للعيد القومى والترتيبات لنقل شعائر صلاة الجمعة القادمة على الهواء مباشرة من محافظة مطروح بحضور وزير الأوقاف .





وأكد محافظ مطروح الحرص على الوصول الى التجمعات الصحراوية مع مشاركة الأهالى لصلاة الجمعة والتواصل معهم.





من ناحية أخرى تفقد محافظ مطروح ، كورنيش مدينة مرسى مطروح للوقوف على البروفات والتجهيزات النهائية لاستعداد محافظة مطروح لاحتفالات العيد القومى فى 15 ديسمبر الجارى، واستعرض اصطفاف طابور عرض للمعدات والجهات والأفراد المشاركين فى الاحتفالات.





كما تفقد محافظ مطروح التجهيزات النهائية لاحتفالات منطقة وادى ماجد بالكيلو 18 بطريق مرسي مطروح السلوم .





ووجه محافظ مطروح مجلس المدينة بتكثيف الجهود وزيادة عدد العمالة والمعدات لسرعة الإنتهاء من التجهيزات النهائية ،وتسوية جانبى طريق السلوم والجزيرة الوسطى حتى منطقة الاحتفالات بالشكل اللائق ، كذلك متابعة تشجير المنطقة مع إقامة خيمة الاحتفالات.





كما وجه بدعوة الشباب وطلاب المدارس والجامعة للمشاركة فى احتفالية وادى ماجد لتعريفهم ببطولات أبناء مطروح ووطنيتهم فى مواجهة قوات الاحتلال الانجليزى فى تلك البقعة عام 1915 .



