أخويا الغالي.. طارق قنديل يهنئ خالد مرتجى بـ عيد ميلاده

حرص طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادى الأهلى على تهنئة صديقة المهندس خالد مرتجى بعيد ميلاده الذى وافق أمس الثلاثاء، حيث إنه من مواليد 10 ديسمبر عام 1960.





ونشر طارق قنديل صورة له عبر انستجرام بصحبة خالد مرتجى وأعضاء المجلس وعلق عليها "كل سنة وأخويا الغالى القدير خالد مرتجى بألف خير".





ودخل مرتجى عضوية مجلس إدارة النادى الأهلى في الفترة من 2004 وحتي 2014 ، وابتعد عن الدورة الماضية بسبب بند الـ8 سنوات ، قبل أن يدخل الانتخابات الأخيرة ضمن قائمة محمود الخطيب التى فازت بالكامل فى الانتخابات.





وينتمى خالد مرتجى لأسرة رياضية فهو نجل الراحل الفريق عبد المحسن كامل مرتجى رئيس الأهلى فى الفترتين من ديسمبر 1965 حتى يوليو 1967 ومن نوفمبر 1972 حتي ديسمبر 1980 ووالدته هى الحاجة الراحلة إحسان مراد قطب لاعبة كرة السلة السابقة بالنادى.





ويستأنف الأهلي تدريباته استعدادا لمواجهة وادي دجلة المقرر لها مساء اليوم الأربعاء في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع السابع بمسابقة الدوري الممتاز.





وكان الجهاز الفني للفريق قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات السبت الماضي، قبل العودة للتدريبات صباح الأحد.



