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أخبار العالم

إصابة 2 من الشرطة العراقية في هجوم لـ داعش بمحافظة كركوك

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 02:48 ص
هجوم لـ داعش بمحافظة
هجوم لـ داعش بمحافظة كركوك
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أ ش أ
أفاد مصدر امني عراقي، بأن هجوما لتنظيم "داعش" الإرهابي في قضاء الدبس بمحافظة كركوك، أدى إلى إصابة شرطيين بجروح.

ونقلت قناة "السومرية نيوز"، عن المصدر، الثلاثاء، قوله إن "الهجوم الذي شنه عناصر من تنظيم داعش على قطعات للشرطة الاتحادية في قضاء الدبس بمحافظة كركوك، أدى إلى إصابة 2 من عناصر الشرطة بجروح".

وأضاف المصدر: أنه "تم صد الهجوم وتكبيد التنظيم خسائر كبيرة".
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