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رياضة

قائد فريق اليد بالأهلي يتوجه إلى الإمارات لإجراء جراحة دقيقة

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 02:37 ص
صدى البلد
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أ ش أ
توجه إسلام حسن نجم المنتخب الوطني لكرة اليد وقائد النادي الأهلي، إلى الإمارات؛ لإجراء جراحة دقيقة في وتر الكتف والصدر، بعد إصابته مع المنتخب الوطني خلال الاستعدادات لبطولة أمم أفريقيا، المقرر إقامتها في تونس الشهر المقبل.

وأكد الدكتور محمود العدل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، في تصريح له مساء الثلاثاء، أن المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد اتخذ قرارًا فوريًا مع مجلس الإدارة بسفر اللاعب على نفقة الاتحاد لإجراء الجراحة على أيدي خبير فرنسي في دبي بعدما أكدت الإشاعات حاجته إلى تدخل جراحي سريع.

وتمنى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، عودة نجم منتخبنا الوطني والنادي الأهلي سريعًا إلى الملاعب بعد شفائه.
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