إيهاب جلال: مؤازرة الجميع داخل بورسعيد سبب نجاح المصري لأربعة مواسم متتالية

أعرب إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن سعادته الغامرة بالمؤازرة الهائلة التي يجدها فريق المصري من الجميع داخل بورسعيد، وعلى رأسهم محافظها، اللواء أركان حرب عادل الغضبان .





واشار إيهاب جلال الى أن تلك المؤازرة تضع مسئوليات جسيمة على الجهاز الفني للمصري واللاعبين، حيث يبذل الجميع أقصى ما لديه من جهد لإسعاد جماهير المصري العظيمة ورسم البسمة على شفاههم.





وأضاف إيهاب جلال أنه لمس وللوهلة الأولى منذ توليه مهام الإدارة الفنية للمصري قبل نحو عام، مدى الاهتمام الكبير من اللواء عادل الغضبان بكل ما يدور في القلعة الخضراء بصفة عامة وبالفريق الأول بصفة خاصة.





وأكد إيهاب جلال أن أية نجاحات يحققها الفريق الأول يقف وراءها جهد كبير من مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية والذي يبذل جهدا كبيرا لتلبية متطلبات الفريق الأول.



