برلماني: التعاونيات الزراعية تحتاج استراتيجية واضحة لتطويرها والارتقاء بخدماتها

أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، أن التعاونيات الزراعية تقوم بدور هام وحيوي في التنمية الزراعية، والاقتصادية والريفية، في كل دول العالم المتقدم والنامي على حد سواء، وكانت التعاونيات الزراعية في مصر تقوم بهذه الأدوار على مدار السنين، لكن هذا الدور تراجع بشكل كبير في العقود الأخيرة لأسباب كثيرة.





وأوضح مشهور فى بيان، الأربعاء، أن التعاونيات الزراعية تعد أهم المؤسسات والمنظمات الفلاحية فى الريف المصرى، وأحد العوامل الرئيسة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأي دولة، وتحد من اختلال اقتصاد السوق، إلا أن العاملين بالتعاونيات لم يتخلصوا من التبعية للحكومة رغم أن القانون يعطيهم حرية التحرك وفتح مجالات إنتاجية تساعد في تسويق المنتجات الزراعي.





وذكر أن الزراعة المتطورة في كل دول العالم تقوم على التعاون الزراعي وعلى رأس هذه الدول الولايات المتحدة واليابان والمانيا وفرنسا وهولندا والهند، والتي مكنت المزارعيين من الاستفادة من اقتصاديات الحجم للحصول على المدخلات الزراعية وتسويق المنتجات وقوت من القدرة التنافسية.





وأشار إلى أن أبرز المشكلات التي تعاني منها التعاونيات في مصر هي انخفاض راس المال وعدم الاهتمام بالبيئة و إهمال المجتمع المحلي، وانعدام مشروعات التنمية، وتحتاج إلى أن تصبح منظمات اقتصادية اجتماعية مستقلة تدار بأسلوب تشاركي بواسطة أعضائها وأن تصبح قادرة على توفير المدخلات والمعلومات والتسويق وقادرة على تأسيس شركات مع تعاونيات أخرى أو مع القطاع الخاص.



