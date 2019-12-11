للحوامل.. 5 نصائح لتجنب الإجهاض في الشهور الأولى

بمجرد المعرفة بالحمل، يجب على السيدات الحوامل اتباع بعض التعليمات الخاصة للحفاظ على الحمل وتجنب الإجهاض، لذلك نشر موقع "health line" بعض النصائح الضرورية للحوامل، لمنع حدوث الإجهاض خاصة في الشهور الأولى للحمل.
• نصائح للسيدات الحوامل:
- التوقف عن تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين.
- عدم رفع الأحمال الثقيلة من على الأرض.
- الامتناع عن تناول الأطعمة السريعة والتي لا تحتوي على الفيتامينات والمعادن الهامة للجسم وللجنين.
- الحرص على تناول الخضراوات والفاكهة الطازجة .
- المواظبة على نظام غذائي صحي مليء بالبروتين والكالسيوم.
• نصائح للسيدات الحوامل:
- التوقف عن تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين.
- عدم رفع الأحمال الثقيلة من على الأرض.
- الامتناع عن تناول الأطعمة السريعة والتي لا تحتوي على الفيتامينات والمعادن الهامة للجسم وللجنين.
- الحرص على تناول الخضراوات والفاكهة الطازجة .
- المواظبة على نظام غذائي صحي مليء بالبروتين والكالسيوم.