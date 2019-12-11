ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

للحوامل.. 5 نصائح لتجنب الإجهاض في الشهور الأولى

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 11:31 ص
رضوى حسام
بمجرد المعرفة بالحمل، يجب على السيدات الحوامل اتباع بعض التعليمات الخاصة للحفاظ على الحمل وتجنب الإجهاض، لذلك نشر موقع  "health line" بعض النصائح الضرورية للحوامل، لمنع حدوث الإجهاض خاصة في الشهور الأولى للحمل.


• نصائح للسيدات الحوامل:
- التوقف عن تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين.

- عدم رفع الأحمال الثقيلة من على الأرض.

- الامتناع عن تناول الأطعمة السريعة والتي لا تحتوي على الفيتامينات والمعادن الهامة للجسم وللجنين.

- الحرص على تناول الخضراوات والفاكهة الطازجة .

- المواظبة على نظام غذائي صحي مليء بالبروتين والكالسيوم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مخاطر للجسم عند عدم تناول الخضراوات.. أبرزها الإصابة بالسرطان

رقم 4 مفاجأة .. تعرف على مشروبات طبيعية لعلاج مرض السكري

للسيدات فقط .. 3 نصائح ذهبية لإطالة الأظافر

تناول الإفطار أبرزها.. 4 نصائح طبيعية لزيادة خصوبة المتزوجين

للحوامل.. لن تصدق 3 نصائح غير متوقعة تسهل عملية الولادة

للحوامل .. اهتمي بجمال وصحة شعرك بـ5 نصائح بسيطة

ترشيحاتنا

شاهد.. هدف محمد صلاح مع ليفربول أمام سالزبورج بدوري أبطال أوروبا

وفاة عالم اللغة الدكتور محمود فهمي حجازي عن عمر يناهز 79 عامًا

شاهد.. فيديو جديد لـ منى فاروق مع السبكى

قائد ليبي إلى أردوغان: سأغرق أي سفينة تركية تخترق حدودنا بنفسي

قاتل المصريين | 10 معلومات لا تعرفها عن السلطان العثماني سليم الأول

تشكيل الأهلي المتوقع أمام وادي دجلة بالدوري المصري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيدة تصدم حلاقا بسيارتها وتحطم واجهة محل بسبب قصة شعر ابنها.. شاهد

بالبمبي القصير.. إنجي المقدم تخطف الأنظار

بالذهبي اللافت.. لطيفة تستعرض أنوثتها من داخل سيارتها