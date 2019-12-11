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برلمان

وزيرة التخطيط توافق على إدراج إنشاء مكتبة السويس في الخطة الجديدة

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 10:04 ص
الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
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معتز الخصوصى
وافقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، على إدراج إنشاء مكتبة السويس العامة الجديدة على مساحة 10 آلاف متر فى الخطة والميزانية الجديدة 2020.

جاءت موافقة الوزيرة تلبية لطلب النائب عبد الحميد كمال الذي قدم مذكرة تفصيلية بأهمية إنشاء مكتبة عامة جديدة بالسويس، وذلك لعدم وجود مكتبة عامة تخدم أهالي السويس من الشباب والمثقفين وطلاب المدارس والباحثين.

وذلك بعد أن تم إحراق وتدمير مكتبة السويس فى الأحداث الإرهابية للجماعات الظلامية حيث كانت المكتبة العامة " البلدية " أمام حديقة النافورة داخل المبني القديم لديوان عام المحافظة وقد تم إحراق ما يزيد عن 18 ألف كتاب واصبحت السويس بلا مكتبة عامة حتى الآن.

أرفق النائب عبد الحميد كمال بالمذكرة التى قدمها للوزيرة ملف يحتوي على قرار محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر بتخصيص عشرة آلاف متر مربع بالأرض الخالية بالنادي الاجتماعي وأمام نقابة المحامين.

يذكر أن النائب عبد الحميد كمال قد قام بالتنسيق مع هيئة مكتبات مصر برئاسة السفير عبدالرؤوف الريدي والمحافظة وذلك من أجل دعم المكتبة وتجهيزها بالكتب والمراجع والدوريات والاجهزة الحديثة حتى تكون مكتبة تليق بشعب السويس البطل.

حيث تم تسجيل موافقة وزيرة التخطيط على إدراج مكتبة السويس العامة فى الخطة الجديدة على المذكرة التى قدمها النائب تحت رقم 703 بتاريخ 5 ديسمبر 2019.
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