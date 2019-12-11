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تامر حسني: شكرا صدى البلد..ورسالتى للشباب: مفيش مستحيل..فيديو

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 10:09 ص
تامر حسنى
تامر حسنى
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آيات أحمد
عبَر الفنان تامر حسنى، عن خالص شكره وامتنانه لموقع «صدى البلد» والذى حرص على التعبير عن حبه له وتهنئته على دخوله موسوعة جينيس العالمية؛ مؤكدًا أن دخوله الموسوعة تتويج لمجهود سنوات كثيرة، لافتًا إلى أنه كان يتحدى نفسه منذ بداياته لتغيير الواقع.

وأضاف تامر حسنى فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس سلامة، ببرنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أنه كان يسعى للحصول على الجوائز والتقديرات وهو فى سن صغيرة لكى يكون قدوة وطاقة أمل للشباب المتابعين له، موضحًا أنه موسوعة جينيس تحت بند الأكثر تأثيرًا فى جمهوره.

وتابع تامر حسنى: " أنا حبيت فكرة تأثيرى على الشباب، وأنى استطعت أن أكون حافز للشباب للأمام"، مؤكدًا أن الآلاف من الشباب أرسلوا له رسائل تهنئة ودعم بعد فوزه باللقب.

ووجه رسالة للشباب بالوطن العربى، قائلًا "والله مفيش مستحيل أنا قدامكم رحلتى أنتم شهدتم عليها من 15 سنة، وكل سنة حقق خطوة جديدة وكبيرة، وتعتبر إنجاز لشاب فى سنى، وأنا استغل وقتى فى شغلى وبعرف أطلع طاقة إيجابية من كل الطاقات السلبية التى تصدر لى من كل الناس التى تحاول إحباطى ومحاربتى".

وأضاف تامر حسنى:" لازم ما تهتموش إلا بالطاقة الإيجابية، ونستغل وقتنا فى الشغل وربنا هو الذى يكرمنا، ويجب ألا يكون الغرض والهدف هو الحصول على الجوائز فقط، ولكن يجب أن يكون فى حياتنا نجاحات تأثيرية وحياتية ومصيرية.
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