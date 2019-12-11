بمذاق لا يقاوم .. طاجن قرنبيط باللحمة المفرومة

يقدم الشيف الشربيني كل ما هو جديد لأصناف الطعام ،ولعشاق القرنبيط حيث يقدم طاجن قرنبيط باللحمة المفرومة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى .



مقادير طاجن قرنبيط باللحمة المفرومة :



قرنبيط زهرات مسلوقة

خلطة قرنبيط

ثوم وبصل بودرة

ثوم مفروم

كركم

دقيق

بيض

ملح وفلفل

بهارات

كمون

كزبرة خضراء

كزبرة ناشفة

بابريكا

زنجبيل

جوزة الطيب

زيت للقلي

كريمة

دقيق

زبدة

لبن

لحمة مفرومة معصجة



طريقة تحضير طاجن قرنبيط باللحمة المفرومة :



* تخلط مكونات الخلطة معا جيدا



* تتبل بالملح والفلفل ثم نغمس فيها زهرات القرنبيط



* تقلى في زيت غزير ساخن حتى تصل إلى اللون الذهبي



* يوضع في البايركس



* تضاف عليه اللحمة المعصجة



* ثم يضاف خليط البيض واللبن والكريمة



* ثم يدخل البايركس الفرن حتى تمام النضج ويقدم