طريقة موفرة لعمل عجة بالبطاطس

تقدم الشيف نجلاء الشرشابيى طريقة جديدة وموفرة لعمل العجة و هى عبارة عن طريقة عمل عجة بالبطاطس بمذاق لا يقاوم .



مقادير عجة بطاطس :



بطاطس مكعبات محمرة

بيض

بصل

فلفل أحمر رومي

طماطم

فلفل حار بابريكا

سمنة

ملح

فلفل أسود



طريقة تحضير عجة بطاطس :



* يخلط البيض مع البصل والطماطم والفلفل الرومى والحار والبابريكا والملح والفلفل الأسود



* يصب الخليط فى بايركس مدهون بالسمنة



* توضع فى الفرن حتى تمام النضج