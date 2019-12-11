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مرأة

طريقة موفرة لعمل عجة بالبطاطس

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 03:56 م
عجة بالبطاطس
عجة بالبطاطس
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أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف نجلاء الشرشابيى طريقة جديدة وموفرة لعمل العجة و هى عبارة عن طريقة عمل عجة بالبطاطس بمذاق لا يقاوم .

مقادير عجة بطاطس :

بطاطس مكعبات محمرة
بيض
بصل
فلفل أحمر رومي
طماطم
فلفل حار بابريكا
سمنة
ملح
فلفل أسود

طريقة تحضير عجة بطاطس :

* يخلط البيض مع البصل والطماطم والفلفل الرومى والحار والبابريكا والملح والفلفل الأسود

* يصب الخليط فى بايركس مدهون بالسمنة

* توضع فى الفرن حتى تمام النضج
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