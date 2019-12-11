طريقة موفرة لعمل عجة بالبطاطس

تقدم الشيف نجلاء الشرشابيى طريقة جديدة وموفرة لعمل العجة و هى عبارة عن طريقة عمل عجة بالبطاطس بمذاق لا يقاوم .
مقادير عجة بطاطس :
بطاطس مكعبات محمرة
بيض
بصل
فلفل أحمر رومي
طماطم
فلفل حار بابريكا
سمنة
ملح
فلفل أسود
طريقة تحضير عجة بطاطس :
* يخلط البيض مع البصل والطماطم والفلفل الرومى والحار والبابريكا والملح والفلفل الأسود
* يصب الخليط فى بايركس مدهون بالسمنة
* توضع فى الفرن حتى تمام النضج
مقادير عجة بطاطس :
بطاطس مكعبات محمرة
بيض
بصل
فلفل أحمر رومي
طماطم
فلفل حار بابريكا
سمنة
ملح
فلفل أسود
طريقة تحضير عجة بطاطس :
* يخلط البيض مع البصل والطماطم والفلفل الرومى والحار والبابريكا والملح والفلفل الأسود
* يصب الخليط فى بايركس مدهون بالسمنة
* توضع فى الفرن حتى تمام النضج