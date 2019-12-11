ميناء الإسكندرية يستقبل 750 سائحًا من اليونان..صور

استقبل ميناء الإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء، السفينة السياحية المالطية "سيليسيال كريستال" قادمة من اليونان وعلى متنها 749 سائحًا أجنبيًا من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى طاقم الخدمة المكون من 401 فرد.





كان في استقبال السفينة " celestyel crystal " بمحطة الركاب البحرية الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، ومسئولي وقيادات الميناء.





ومن جانبه، قال الربان طارق شاهين، إنه تم تنظيف وتجميل محطة الركاب البحرية، الخاصة باستقبال السفن السياحية، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال السائحين قبل وصولهم بوقت كاف.





وأضاف رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أنه جرى التنسيق مع كافة الجهات المعنية في الميناء لرفع درجة الاستعداد لاستقبال السفينة والسياح، معربا عن سعادته بقدوم السفن السياحية وبدء موسم السياحة.



