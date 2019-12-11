رئيس السنغال: أفريقيا قادرة على حل مشاكلها لكن هناك تدخلات سلبية خارجية تواجهها القارة

وانطلق منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين فى نسخته الأولى اليوم، الأربعاء، ويستمر على مدار يومين بمدينة أسوان، لفتح آفاق جديدة نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامة، في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، بمشاركة ممثلين عن 48 دولة أفريقية، بالإضافة إلى حضور ممثلين عن كل من "اليابان، وإنجلترا، وروسيا، والسويد، وألمانيا، وبلجيكا، وكندا".







وجه ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال، الشكر بحرارة إلى الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى للمبادرة التي قام بها فى أسوان، والتى تأتى فى الوقت الملائم، لافتا إلى أنه يهنئ الرئيس السيسى على قياد الاتحاد الأفريقي.وقال ماكي سال، من خلال منتدى السلام والتنمية المستدامة فى أسوان، إن أفريقيا تتقدم رغم الإرهاب الذى يخلق تلك الصعوبات، موضحا أنه لا بد أن نسجل التقدم الهائل الذى تقوم به أفريقيا فى مسيرة التنمية.وأضاف رئيس جمهورية السنغال، أن القارة قادرة على إيجاد حلول لمشاكلهم، بما فيها مشاكل الأمن، لأن أفريقيا للأسف تتعرض للآثار السلبية الخارجية كما الحال فى ليبيا، مؤكدا أن النتائج الخطيرة بشأن الأمن فى الساحل يجب أن تضع فى الاعتبار الحلول الأفريقية.ومن بين أبرز المتحدثين الرئيسيين بالمنتدى؛ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الأفريقي بدورته الحالية، وأنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وموسى فكي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وعمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق.وتعد إمكانيات القارة الأفريقية هائلة، ولكنها غير مستغلة الاستغلال الأمثل؛ فالقارة تضم ما لا يقل عن نصف أسرع اقتصادات العالم نموا، كما أنها غنية بالموارد وتشهد موجة من التوسع الحضري وحركة التصنيع والتنوع الاقتصادي، مما يزيد من أهميتها في الاقتصاد العالمي ليس فقط كسوق، بل أيضا كمحرك للنمو العالمي، كما أنها القارة الأكثر شبابا على مستوى العالم، وسيصل حجم سكانها، بحلول عام ۲۰۳۰، إلى خمس سكان العالم.