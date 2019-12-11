منتدى#اسوان يتصدر تويتر بعد انطلاق أول أيامه

يشهد اليوم، الأربعاء، 11 ديسمبر 2019، العديد من الأحداث المهمة، نقدّمها لكم عبر السطور التالية.



تنطلق فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين بأفريقيا، والذي يستمر لمدة يومين، بمشاركة عدد من كبار المسئولين المصريين والأفارقة والدوليين.



ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج #اسوان، وتصدر قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.



كما تستضيف العاصمة باريس اجتماع "مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان" برئاسة فرنسية وأممية مشتركة، لمناقشة تطورات الأوضاع في لبنان وسبل دعمه.



ويفتتح رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أول اجتماع لمجموعة "أصدقاء السودان"، ويعقد في الخرطوم، بحضور ممثلي 24 دولة.