شركات السياحة : منتدى أسوان للسلام والتنمية يروج للمقصد الثقافى

قال عبدالهادى محمد رئيس غرفة شركات السياحة فى أسوان، إن تدشين الدورة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة الذي انطلق اليوم من مدينة أسوان ، يروج للسياحة الثقافية بشكل مباشر.





وأكد عبدالهادى فى تصريح لـ«صدى البلد» ، أن الفترة الراهنة سيكون لها رد فعل قوية نتيجة للترويج الإعلامى المحلى والدولى المباشر لأسوان بالإضافة إلى أن المدينة رمزا للسلام منذ قديم الأزل.





وأوصى رئيس غرفة شركات السياحة، المشاركين فى منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة بزيارة المقاصد المختلفة فى المحافظة، أبرزها معبد فيلة والسد العالى وبحيرة ناصر أكبر بحيرة صناعية فى العالم وخزان أسوان وجزيرة النباتات وأبوسمبل والصوت والضوء.



