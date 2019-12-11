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توك شو

خبير: إرسال أردوغان قوات عسكرية إلى ليبيا ينافي القوانين والأعراف الدولية

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 02:44 م
دكتور بشير عبد الفتاح،
دكتور بشير عبد الفتاح،
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قسم التوك شو
قال الدكتور بشير عبد الفتاح، خبير بالشئون التركية، إن أردوغان عزم على إرسال القوات العسكرية التركية إلى ليبيا فى حال طلب حكومة الوفاق ذلك ، لافتا إلى أن أردوغان عند تنفيذ هذا الأمر لن يكون مفاجئا .

وأضاف الدكتور بشير عبد الفتاح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح المذاع على فضائية " DMC " أن تركيا موجودة فى ليبيا وهذا خرق للقرار الأممي الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا، موضحا أن أردوغان يقوم بتصدير السلاح والطائرات والمروحيات العسكرية وقوات المقاتلة إلى ليبيا بالفعل .

وأشار خبير بالشئون التركية، إلى أن هناك قوات عسكرية ومستشارين حول تركيا بإشراف حكومة الوفاق الوطنى وهو يعنى تحويل الود العسكرى التركى من الخفاء إلى العلن وهو موجود بالفعل لا جديد فيه .

وتابع خبير بالشئون التركية، إن عزم أردوغان على إرسال القوات العسكرية التركية إلى ليبيا ينافي القوانين والأعراف الدولية ويعد منافي للتدخل الليبى كما هو فى العراق.

ولفت إلى أن التدخل عسكريا مرفوض ويعبر عن الأطماع العسكرية التركية فى ليبيا للحصول على ثروتها و الأعمار في ليبيا لاستثمار البنية التحتية إلى جانب الحصول على النفط والغاز والتوسع فى المياه البحرية لإيجاد فرص أكثر للغاز .
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