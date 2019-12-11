مبادرة لتنظيف نهر النيل بالأقصر..صور

قامت الإدارة العامة لشئون البيئة بالمحافظة بعمل مبادرة لتنظيف البر الغربى لنهر النيل بمدينة الأقصر؛ وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بالحفاظ على البيئة ونظافة نهر النيل.





صرح بذلك رمضان صديق مدير إدارة البيئة ، وأضاف أن المشاركين بالمبادرة يقوموا بتنظيف النيل بدءًا من العبارة النهرية للأهالى حتى محطة مياه الشرب والصرف الصحى بمنطقة القرنة وأن المبادرة تستمر لمدة يومين.



