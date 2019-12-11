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محافظات

مبادرة لتنظيف نهر النيل بالأقصر..صور

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 01:00 م
صدى البلد
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شمس يونس
قامت الإدارة العامة لشئون البيئة بالمحافظة بعمل مبادرة لتنظيف البر الغربى  لنهر النيل بمدينة الأقصر؛ وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بالحفاظ على البيئة ونظافة نهر النيل.

صرح بذلك رمضان صديق مدير إدارة البيئة ، وأضاف أن المشاركين بالمبادرة يقوموا بتنظيف النيل بدءًا من العبارة النهرية للأهالى حتى محطة مياه الشرب والصرف الصحى بمنطقة القرنة وأن المبادرة تستمر لمدة يومين.

وتأتى المبادرة بالتنسيق مع مجلس مدينة الأقصر ومديرية الشباب والرياضة وإدارة حماية النيل وشرطة المسطحات وبعض الأجانب المقيمين ، وحرص المشاركون على أرتداء كمامات طبية وقفازات مستخدمين أكياس كبيرة لجمع أكبر قدر من القمامة.
مبادرة لتنظيف نهر النيل بالأقصر..صور
مبادرة لتنظيف نهر النيل بالأقصر..صور
مبادرة لتنظيف نهر النيل بالأقصر..صور
مبادرة لتنظيف نهر النيل بالأقصر..صور
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