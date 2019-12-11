السعودي حمد بن عبدالله العمّاري يصدر كتاب "اقتصاد ما بعد النفط"

أصدر الكاتب السعودي حمد بن عبدالله العمّاري، كتابا جديدا بعنوان "اقتصاد ما بعد النفط"، يحلل فيه ما يجري في المملكة العربية السعودية اليوم يتخطّى الواقع بل حتى الخيال، ويمثّل ثورة على كلّ ما فقد صلاحيته في حياة الشعوب المعاصرة، الطامحة إلى التطوّر والتغيير.



انطلاقًا من هذا الواقع، ومواكبة لأحلام أبناء المملكة كلّها، قدّم المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط في مجلس التنمية الاقتصادي البحريني، ومستشار الرئيس التنفيذي، الأستاذ حمد بن عبدالله العمّاري، رؤيته الشاملة لهذا التغيير، وذلك في كتابه الصادر حديثًا في بيروت "المملكة العربية السعودية، اقتصاد ما بعد النفط".



يرى الكاتب المنطلق من تجربة ثريّة في العمل الثقافي والاجتماعي الأهلي والحكومي، أنّ المملكة تخوض اليوم تجربة تحوّل وطني متكاملة، سواء في تاريخه أم في تاريخ المنطقة ككلّ، ساعيًا إلى المقارنة بين رؤية المملكة 2030 والرؤى الإقليمية والدولية المماثلة الأخرى، وذلك بهدف استخلاص العِبر، واستكشاف السبل من أجل تحقيق هذه الرؤية، فضلًا عن إيصال الصورة الإيجابية عنها، مقدّمًا شرحًا مسهبًا حول تفاصيل ومكنونات هذه الرؤية.