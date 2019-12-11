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تعليم

طلاب جامعة بنها يزورون المفرخ السمكى بالعباسة.. صور

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 01:16 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة بنها زيارة طلابية للمفرخ السمكى بالعباسة تحت رعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، والدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوى منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.

وقال الدكتور مصبح الكحيلى مدير عام رعاية الشباب، إن الزيارة نُظمت بالتنسيق مع إدارة التربية العسكرية بالجامعة والدكتور محمود مغربى عميد كلية الزراعة بمشتهر وبمشاركة وفدًا طلابيًا مكون من 50 طالبا وطالبة بالجامعة والمشرفين بهدف رفع الوعى الوطنى لدى الطلاب والاطلاع على المشروعات القومية العملاقة التى تقوم بها الدولة

واطلع الطلاب خلال الزيارة على مراحل تطوير جودة المنتج السمكي واستنباط أصناف وسلالات سمكية جديدة لتلبية احتياجات السوق كما شاهد وفد طلاب الجامعة طرق صيد الأسماك واستخدام أحدث الوسائل العلمية والتكنولوجية في الاستزراع السمكي والتصنيع
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