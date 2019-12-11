علي شعبان يحكي بدايات منتخب مصر لقصار القامة.. فيديو

كشف علي شعبان، مؤسس المنتخب المصري لكرة القدم قصار القامة، عن بدايات الظهور الاول للفريق حتي وصوله الي منصات تتويج عالمية وعربية .



وأكد شعبان، في تصريحات خاصة لصدي البلد : الظهور الاول لنا كان في المهرجان الثانى لتنشيط السياحة لقصار القامة بشرم الشيخ عام 2018 ، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ، وانشأنا اول منتخب غوص للأقزام" .



وأضاف : وشاركنا في مهرجان 2019 بشرم الشيخ لتنشيط السياحة حتي اجتمعنا علي الحلم وهدف وتكوين منتخب يحمل اسم مصر ويشارك في كل منصات التتويج .



وأكمل : علي الفور تواصلت مع رئيس الاتحاد العالمي للعبة في الارجنتين نبلغه امتلاكنا منتخب قوي يستطيع المشاركة في البطولات العالمية والقارية ولا يقل قدرة عن منتخب المغرب الشقيق الذي شارك ممثلا عن افريقيا والعرب في بطولة كوبا العام الماضي ".



وأوضح : بدأنا ب5 لاعبين فقط وبعدها تم نشر تكوين واعداد منتخب لقصار القامة عبر الانترنت وصفحات التواصل الاجتماعي حتي وصل عددنا الان الي 28 لاعبا وفي زيادة مستمرة .



وأردف : المشاركة في بطولة المغرب الدولية "نبض واحد الكل كسبان " جعلتنا نحصد اشادات كبيرة من مسؤولو الاتحاد العالمي.



وأختتم علي شعبان مؤسس منتخب مصر لقصار القامة : لدينا شباب رائع لديه الطموح والحلم ليحقق شئ لبلدة ولنفسه ومازالنا في انتظار المزيد من اللاعبين .