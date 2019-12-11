ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

علي شعبان يحكي بدايات منتخب مصر لقصار القامة.. فيديو

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 02:43 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالله هشام
كشف علي شعبان، مؤسس المنتخب المصري لكرة القدم قصار القامة، عن بدايات الظهور الاول للفريق حتي وصوله الي منصات تتويج عالمية وعربية .

وأكد شعبان، في تصريحات خاصة لصدي البلد : الظهور الاول لنا كان في المهرجان الثانى لتنشيط السياحة لقصار القامة بشرم الشيخ عام 2018 ، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ، وانشأنا اول منتخب غوص للأقزام" .

وأضاف : وشاركنا في مهرجان 2019 بشرم الشيخ لتنشيط السياحة حتي اجتمعنا علي الحلم وهدف وتكوين منتخب يحمل اسم مصر ويشارك في كل منصات التتويج .

وأكمل : علي الفور تواصلت مع رئيس الاتحاد العالمي للعبة في الارجنتين نبلغه امتلاكنا منتخب قوي يستطيع المشاركة في البطولات العالمية والقارية ولا يقل قدرة عن منتخب المغرب الشقيق الذي شارك ممثلا عن افريقيا والعرب في بطولة كوبا العام الماضي ".

وأوضح : بدأنا ب5 لاعبين فقط وبعدها تم نشر تكوين واعداد منتخب لقصار القامة عبر الانترنت وصفحات التواصل الاجتماعي حتي وصل عددنا الان الي 28 لاعبا وفي زيادة مستمرة .

وأردف : المشاركة في بطولة المغرب الدولية "نبض واحد الكل كسبان " جعلتنا نحصد اشادات كبيرة من مسؤولو الاتحاد العالمي.

وأختتم علي شعبان مؤسس منتخب مصر لقصار القامة : لدينا شباب رائع لديه الطموح والحلم ليحقق شئ لبلدة ولنفسه ومازالنا في انتظار المزيد من اللاعبين .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لكل اسم حكاية | سفينة إنجليزية غارقة برأس محمد تتحول لـ متحف حربي في الأعماق

البطولة الودية تجمع مصر والمغرب لقصار القامة في كرة القدم

حصلوا على 13 ميدالية.. الأزهر تكرم منتخب الجامعة لذوي الاحتياجات الخاصة

منتخب مصر قصار القامة يستغيث بوزيرة التضامن غادة والي: انقذينا من الحبس

ترشيحاتنا

مستغرقة في نومها وتحتضن دوميتها | إليسا تشعل انستجرام

بعد تألق خالد النبوي في تجسيد دوره.. كل ما تريد معرفته عن طومان باي

ثلاث توائم.. صورة نادرة لـ هيدي كرم برفقة أولادها

بـ خرز أزرق | لطيفة بإطلالة تشبه المبخرة تثير بها الجدل

فستان فضي جريء .. كارول سماحة تثير الجدل بإطلالة غير تقليدية

اختبر قوة ملاحظتك| هل يمكنك تحديد الاختلافات بين الصورتين في دقيقة؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ثورة التضامن مع طفلة الـ فيس بوك | كل ما تريد معرفته عن أسباب وعلاج الطفل الشمعي

اختبر قوة ملاحظتك| هل يمكنك تحديد الاختلافات بين الصورتين في دقيقة؟

فستان فضي جريء .. كارول سماحة تثير الجدل بإطلالة غير تقليدية