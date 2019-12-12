الجمعة.. مبادرة مجانية «صحتك..مسئوليتنا» للاستشارات الطبية بوفد بورسعيد

تنظم لجنة الوفد العامة ببورسعيد برئاسة محمد ناجى مبادرة «صحتك .. مسئوليتنا» من خلال لجنة المرأة بحزب الوفد ببورسعيد برئاسة عواطف فاروق وتتضمن المبادرة لقاء توعية وثقافة وإستشارات طبية وتوزيع أدوية بالمجان.





وذكر جمال شحاتة أمين الصندوق المساعد لحزب الوفد وسكرتير عام لجنة بورسعيد أن الأطباء المشاركين فى المبادرة هم الدكتور إسلام عماد استشارى الأمراض الجلدية والدكتور محمد عادل جودة أخصائي العلاج الطبيعى وتنظيم الوزن والدكتور محمد حجاج إستشارى أمراض النساء والتوليد والمنسق العام للمبادرة الدكتور محمد خضير عضو الوفد ببورسعيد.



