ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فريق السلة بالاتحاد السكندري يشارك في بطولة دبي الدولية

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 02:31 م
فريق السلة بنادى
فريق السلة بنادى الاتحاد السكندرى
Advertisements
القسم الرياضي
وافق اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة على مشاركة فريق كرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى، فى منافسات بطولة دبى الدولية التى تقام فى الفترة من 23 يناير وحتى 1 فبراير المقبل .

وأكد عمرو مصيلحى رئيس لجنة المنتخبات وعضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة، أن نادى الاتحاد السكندرى تلقى دعوة من الاتحاد الإماراتى لكرة السلة للمشاركة فى بطولة دبى الدولية، فتم مخاطبة الاتحاد المصرى للعبة، للبت فى الأمر، وهو ما تمت الموافقة عليه .

وتوج فريق السلة بنادى الاتحاد السكندرى موخرًا بالبطولة العربية التى استضفتها مصر .





Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الاتحاد يصعد إلى نهائي دوري مرتبط السلة بالفوز على الزمالك

المشرف على كرة السلة بنادي الزمالك يبدي استياءه من الاتحاد.. تفاصيل

اتحاد الكرة يعلن جدول الدوري بدءا من الجولة السابعة .. مستند

شرط وحيد يفصل نجم وسط الأهلي عن الانضمام لـ الاتحاد السكندري في يناير

الاتحاد السكندري يتوج بلقب دوري مرتبط رجال السلة بالفوز على الجزيرة

ترشيحاتنا

بينهم حاخامان يهوديان.. 4 قتلى بهجوم استهدف مقصف يهودي في أمريكا

متى يكون الاغتسال بديلا عن الوضوء | الإفتاء ترد

وفاة عالم اللغة الدكتور محمود فهمي حجازي عن عمر يناهز 79 عامًا

رسميًا.. حمادة صدقي مديرا فنيا لـ الهلال السوداني

5 نصائح من كارتيرون للاعبى الزمالك قبل مبارة بيراميدز

قائمة أسعار جيلي geely اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ثورة التضامن مع طفلة الـ فيس بوك | كل ما تريد معرفته عن أسباب وعلاج الطفل الشمعي

اختبر قوة ملاحظتك| هل يمكنك تحديد الاختلافات بين الصورتين في دقيقة؟

فستان فضي جريء .. كارول سماحة تثير الجدل بإطلالة غير تقليدية