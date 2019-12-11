فريق السلة بالاتحاد السكندري يشارك في بطولة دبي الدولية

وافق اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة على مشاركة فريق كرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى، فى منافسات بطولة دبى الدولية التى تقام فى الفترة من 23 يناير وحتى 1 فبراير المقبل .



وأكد عمرو مصيلحى رئيس لجنة المنتخبات وعضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة، أن نادى الاتحاد السكندرى تلقى دعوة من الاتحاد الإماراتى لكرة السلة للمشاركة فى بطولة دبى الدولية، فتم مخاطبة الاتحاد المصرى للعبة، للبت فى الأمر، وهو ما تمت الموافقة عليه .



وتوج فريق السلة بنادى الاتحاد السكندرى موخرًا بالبطولة العربية التى استضفتها مصر .











