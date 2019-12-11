بعد ثورة التضامن مع طفلة الـ فيس بوك | كل ما تريد معرفته عن أسباب وعلاج الطفل الشمعي

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي منذ ساعات، صور طفل رضيع مولود بالفيوم بحالة مرضية نادرة، وأطلق عليه الطفل الشمعي، وناشد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمحاولة مساعدة أهل الطفل، واستجاب مجلس الوزراء لنقل الطفل الشمعي لمستشفى أبو الريش صباح اليوم.





الكثير يستمع عن مصطلح الطفل الشمعي لكن لا نعرف الكثير من المعلومات حول هذه الحالة المرضية النادرة.





ما هو مرض الطفل الشمعي؟





اسمه العلمي الكلوديون، وهي حالة نادرة حيث يولد الطفل بغطاء سميك يغطي جسده مثل الشمع، ويزول هذا الغطاء الشمعي بعد فترة من ولادة الطفل ، وذلك بحسب موقع firstskinfoundation .





أسباب المرض الشمعي :





1-قد يكون أمرا وراثيا ويمكن اكتشافه من خلال إجراء اختبارات جينية قبل الحمل لمعرفة مدى إحتمالية طفل مصاب بمرض الجلد الشمعي.

2-من الممكن الإصابة بمرض الجلد الشمعي بشكل مكتسب، بسبب مثل السيميتيدين وبعض مضادات الاكتئاب والفيتامينات (ب)3 .

3-بعض كبار السن يتعرضون لأزمة الجلد الشمعي مع تقدم العمر، ويحدث غالبًا في الأطراف السفلية وخصوصًا في الأجواء الباردة .

4-قد يصاب الشخص بمرض الجلد الشمعي بسبب جفاف الجلد بشكل يفوق الأمر الطبيعي .









علاج الطفل الشمعي :





1-يجب وضع الطفل الشمعي في غرفة رطوبة عالية ، ومراقبتها عن كثب لتجنب المضاعفات.

2-بيئة الرطوبة العالية ستسمح بإبطاء تطور الغشاء الشمعي، حتى يبدأ هذا الغلاف الشمعي في الزوال من تلقاء نفسه دون نزعه من الجسم .

3- يجب تطبيق المرطبات الخفيفة على الجسم مثل الزيوت الصديقة للبشرة، لتجعل طبقة الغلاف الشمعي خفيفة وسهلة الزوال.

4-استخدام بعض الكريمات الموضعية التي ينصح بها طبيب الجلدية المختص .